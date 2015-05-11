Tarım ilacı kullanımında dünya şampiyonu



Göz alabildiğince mısır ve soya tarlaları… Brezilya’nın güneyindeki Paraná eyaletindeki en büyük geçim kaynağını tarım oluşturuyor. Çiftçi Egon Welz mahsulden çok memnun. Yetiştirdiği mısırlar upuzun ve sapsarı olmuş, ayrıca ürünlerine hiçbir zararlı böcek de musallat olmamış. Oysa bu durum eskiden çok farklıydı. Zira artık çiftçiler genetiği değiştirilmiş tohumlar kullanıyor ve bunları yaygın olarak kullanılan glifosat adlı tarım ilacı ile koruyor. Egon Welz sonuçtan çok memnun ve "Ben sadece pozitif etkileri olduğunu düşünüyorum. Gerçi insanların sağlığa zararlı olduğu yönünde hayıflandıklarını duyuyorum ama ben bu konuda bir şey bilmiyorum" diye konuşuyor.

"Kanser, alerji ve diyabet riski"

Egon Welz gibi Brezilya’daki binlerce çiftçi glifosat ve daha birçok tarım ilacı kullanıyor. Bu ilaçları pazarlayan şirketler, GDO’lu tohumlarla kombine edildiğinde ilaçların parlak bir kazancı garanti ettiği sözünü veriyorlar. Cuiabá Üniversitesi’nde araştırmalar yapan Dr. Wanderlei Antonio Pignati ise halk arasındaki kanser, alerji ve diyabet gibi rahatsızlıklardan kullanılan tarım ilaçlarının sorumlu olduğunu ileri sürüyor. Pignati "İçme suyunda, yağmur suyunda, ve havada tarım ilaçlarının izlerine rastladık" diyor. Dr. Pignati, aynı şekilde balık ve kurbağalarda, hatta bu bölgede yaşayan annelerin sütünde, tarlada çalışanların kan ve idrarında da tarım ilacına rastladıklarını belirtiyor.

Dünyanın hiçbir ülkesinde Brezilya’daki kadar tarım ilacı kullanılmıyor. Zira ülkede yılda bir milyar litreden de fazla tarım ilacı tüketiliyor. Yıllık kişi başına ortalama 5 litreden fazla kimyasal zehir düşüyor. Doktor Pignati, bu miktarın ekonomisi büyük ölçüde tarıma bağlı Mato Grosso eyaletinde alarm veren seviyelere ulaştığını belirtiyor. Pignati "Mato Grosso’da kişi başına ortalama 50 litre tarım ilacı düşüyor. Bazı bölgelerde bu miktar 150 litreye çıkıyor. Benim araştırma yaptığım Lucas Verde’de ise bu oran, 300 litreye çıkıyor. Orada sadece geçen yıl 5 milyon litre tarım ilacı kullanıldı" diye konuşuyor.

Tüketiciyi koruma dernekleri endişeli

Brezilyalı çiftçilere tarım ilacı kulanmaktan başka alternatif de bırakılmıyor. Zira çiftçiler, tohumdan gübreye, pestisite kadar her ihtiyaçlarını temin etmek konusunda uluslararası büyük holdinglerin eline düşmüş durumda. Bu firmalar, ürünlerin hepsi bir paket olarak satın alındığında yüksek verimlilik garantisi veriyor. Ancak bu ürünlerin riskleri veya yan etkilerinden hiçbir yerde bahsedilmiyor. Tüketiciyi koruma dernekleri ise bu durumu büyük bir endişe ile karşılıyor ve tüketicide daha eleştirel bir bilincin gelişmesi için çaba gösteriyor. Sao Paulo’daki IDEC Tüketiciyi Koruma Derneği’nden Renata Amaral şunları kaydediyor: "Tüketicinin, tarım ilacını bir sorun olarak kavradığını düşünüyorum. Ama sorunun bir kısmı da Brezilya’daki organik ürün yetiştiriciliğinin henüz yaygın olmaması, ekolojik ve dayanıklı üretimin henüz çok küçük olmasında yatıyor. Genetiği değiştirilmiş ürünlere gelince; tüketici için GDO’lu ürünlerin tarım ilaçlarıyla birlikte oluşturduğu tehlike ve bağlantıyı anlaması kolay değil."