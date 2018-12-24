Tarım Bakanlığı'ndan 'çok acil' başlığıyla 81 ile yazı: O kimyasalları kullanmayın!

Tarım ve Orman Bakanlığı, önceki gün 81 il müdürlüğüne "çok acil" başlığı ile bir yazı gönderdi. Yazıda, tarımda kullanılan tehlikeli üç kimyasal maddeyi yasakladığı duyruldu. Yasağın arıların ölümü üzerine alındığı kaydedildi.

Türkiye yaklaşık 8 milyon arı kovanına sahip. Bunların her yıl ortalama 150 bini ise pestisitler, yani tarım ilaçları nedeniyle ölüyor. Çevre örgütü Greenpeace de "Hepimiz Aynı Kovandayız" sloganıyla bir proje başlatmış ve arıların sinir sistemlerine zarar vererek toplu ölümlerine neden olan üç pestisitin tarımda kullanımının yasaklanmasını istemişti.

Hürriyet Gazetesi'nden Zeynep Bilgehan'ın haberine göre; 4 ay içinde 150 binden fazla kişinin imzasıyla harekete geçen projeye, 11 sivil toplum kuruluşu da geçen hafta yayınladığı ortak bir metinle destek vermişti. Tarım ve Orman Bakanlığı ise önceki gün 81 il müdürlüğüne "çok acil" başlığı ile bir yazı gönderdi. Yazıda belli bir takvim eşliğinde tarımda kullanılan tehlikeli üç kimyasal madde için yasak kararı aldığı duyuruldu.

Kararın "gerek Avrupa Birliği müktesebatı (ilgili kurul ve kuruluşlar) gerekse arıüretici birlikleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının bu aktif maddelerin, arılara zehirli oldukları ve bunun neticesinde koloni halinde ölümlere sebebiyet verdikleri gerekçesi ile yasaklanması gerektiğine dair yapılan bildirimler sonucunda" alındığı belirtildi.

Kullanımı yasaklanan üç kimyasal maddenin isimleri ve sonlandırılma tarihleri şöyle:

* Clothianidin - 31 Temmuz 2019

* Imidacloprid - 19 Aralık 2018

* Thiamethoxam - 19 Aralık 2018