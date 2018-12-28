Tarık Ünlüoğlu'nun eşi: Çok erken teşhis konulmuştu; zor günleri geride bıraktık

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Tarık Ünlüoğlu’ndan sevindirici haber geldi. Oyuncunun eşi Gülenay Kalkan, zor günleri geride bıraktıklarını ve eşinin durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Ünlüoğlu, geçenay akciğerlerinde sorun olduğu gerekçesiyle tedavi altına alınmıştı. Enfeksiyon ve bronşlardaki lekeler nedeniyle tedavi gören usta oyuncu, önceki gün eşi Gülenay Kalkan ile Nişantaşı’nda bir davete katıldı. Ünlüoğlu her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Yılbaşında dostlarıyla Kıbrıs’a gideceklerini söyleyen oyuncu, hastalığıyla ilgili son durumu da şöyle anlattı:

“Ocak ayından sonra son tetkikler yapılacak. Ama gayet sağlıklıyım ve keyfim yerinde. Bir sorun yok.”

Erken teşhisin önemine dikkat çeken Gülenay Kalkan ise, şöyle konuştu:

“Çok erken teşhis konulmuştu. Bu tür olaylarda motivasyon ve neşe çok önemli. Tarık’ta da hepsi var. Onun neşesi asla eksilmez ve çok mutlu. Allah her hastaya şifa versin. Tarık atlattı çok şükür” dedi.