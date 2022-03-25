Tarık Mengüç sesini sigortalattı

Şarkıcı Tarık Mengüç, önceki gün eşiyle birlikte Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden Tarık Mengüç, sesini sigortalattığını dile getirdi.

Tarık Mengüç, "Sesimle ilgili oluşabilecek risklere karşı ve sesimi kaybetmem durumunda yüklüce bir tazminat ödenecek. Bir prim bedeli ödüyorum. Sesimi kaybettiğim takdirde ömrümün sonuna kadar tüm ihtiyaçlarım ödenecek. Bu sigorta için bir miktar ödüyoruz ama bizde kalsın" dedi.

Öte yandan 50 yaşındaki şarkıcı, tiyatroya adım attığını söyledi. Mengüç, "Çiğdem Tunç beni tiyatroya itti. Bana 'Sen çok yeteneklisin' demesinden sonra bu kararı aldım" şeklinde konuştu.