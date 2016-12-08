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Spor

Tarık Çamdal: Galatasaray'a dönmek istiyorum

1. Lig ekibi Eskişehirspor'da oynayan Tarık Çamdal, bu sezon iki asist yaptı

08 Aralık 2016 16:00

Eskişehirspor'da kiralık oynayan Tarık Çamdal, sezon sonunda Galatasaray'a dönmek istediğini söyledi.

Bu sezon kiralık olarak oynadığı Eskişehirspor'un çıkışında büyük rol oynayan Tarık Çamdal, bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a mesaj yolladı.

"Hedefim öncelikle Eskişehirspor'la şampiyon olmak" diyen 25 yaşındaki futbolcu, "Daha sonra yeniden Galatasaray'a dönerek formamı geri almak istiyorum" açıklamasını yaptı.

Eskişehirspor'da sol bek olarak görev yapan Tarık, verdiği 2 gol pasıyla göz doldurdu.

Galatasaray'da sağ bek pozisyonunda şans bulan Tarık Çamdal, 2014 yılında 4.75 milyon Euro'ya büyük beklentiler ile Galatasaray'a transfer olmuştu.

Tarık, sarı kırmızı formayla sadece 16 maça çıkabildi.

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