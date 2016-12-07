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Spor

Eskişehirspor şimdiden Süper Lig kombinesi garanti etti!

1. Lig ekibi Eskişehirspor, 3 bin 500 TL yardım yapanlara, gelecek sezonun Süper Lig kombinesi vermeyi taahhüt ediyor

07 Aralık 2016 15:25

Kayyım atanma tehlikesi bulunan Eskişehirspor, internet sitesinden yaptığı duyuruda, 3 bin 500 TL ve üzerinde bağış yapanlara, henüz 1. Lig'in ilk yarısı bile bitmemişken, Süper Lig kombinesini vermeyi taahhüt etmesine sporseverlerden tepki geldi.

Finansal açıdan zor günler geçiren Eskişehirspor, başlattığı yardım kampanyasıyla taraftarlarına çağrıda bulundu.

Eskişehirspor'un resmi internet sitesinden de yayınlanan çağrıda, Süper Lig'e çıkmayı garantilemiş olmamasına karşın kombine vermeyi taahhüt etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

1. Lig'de 13. hafta geride kalırken, Eskişehirspor, 4. durumda.

İşte resmi sitede yer alan o çağrı:

"Türk Futbol tarihinin köklü çınarı Eskişehirsporumuz kapanma tehlikesi ile karşı karşıya

Bir tarihin gözümüzün önünde yok olmasına izin vermeyeceğiz.

Kulübümüz önümüzdeki günler boyunca her gün puan silme ve transfer yasağı cezaları ile karşıya

Şu an’dan itibaren bütün taraftarlarımız ile yapacağımız her türlü katkı, bu kötü sonu engellemek için atılmış kocaman adımlar olacaktır.

Gün birlik, beraberlik seferberlik günü…

Kampanya süreci boyunca bağış yapan tüm Eskişehirspor destekçileri, Eskişehirspor resmi sitesi ve Eskişehir medyasında günlük olarak kamuoyuna duyurulacaktır.

Kampanyamıza 3.500 Türk Lirası ve üzerinde bağışta bulunan Eskişehirspor destekçileri ise, önümüzdeki sezon Süper Lig kombinesi ve Eskişehirspor üyeliğini Yönetim Kurulu kararı ile hak kazanmış olacaklardır."

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Eskişehirsporyardım kampanyasıSüper Lig kombinesi

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