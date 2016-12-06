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Spor

Eskişehirspor Başkanı: İstifa edersek kayyım atanacak

Destekler gelmezse yarın (bugün) yönetim kurulu olarak istifamızı sunucağız.

06 Aralık 2016 12:32

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, bekledikleri maddi desteğin gelmemesi durumunda yönetim olarak istifa edeceklerini ve kulübe kayyım atanacağını söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, maddi anlamda bekledikleri birkaç desteğin bulunduğunu belirterek, "Destekler gelmezse yarın (bugün) yönetim kurulu olarak istifamızı sunucağız" dedi. Ünal, yaptığı açıklamada, kulübün maddi sıkıntılar içinde olduğunu belirterek, söz konusu olumsuzları görüştüğü Eskişehir Valisi Azmi Çelik'e ilettiğini kaydetti.

Eskişehirspor'u içinde bulunduğu maddi imkansızlardan kurtarmak için çaba gösterdiğini ifade eden Ünal, "Gerekli görüşmeleri yaptık. Beklediğimiz birkaç destek var. Destekler gelmezse yarın (bugün) yönetim kurulu olarak istifamızı sunucağız. İstifa etmemiz durumunda kulübe kayyum atanacak. Yarın (bugün) her şey netleşecek" diye konuştu.

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