"Tarık Akan’dan nefret ederim, ama biz FETÖ’nün Ergenekon operasyonunu alkışlarken o direniyordu!"

Gazeteci Fatih Tezcan, akciğer kanserine yenik düşen Tarık Akan’ın vefatının ardından İslamcı, muhafazakâr çevrelerde yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Tezcan, “Tarık Akan'dan nefret ederim ama biz FETÖ'nün Ergenekon Operasyonu'nu alkışlarken o direniyordu! Biraz Edeb Ya Hu!” dedi.

Tezcan, Akan’ın ölümünden sonra Twitter’dan paylaştığı bir başka mesajda “Tarık Akan'ı sevmezdim. Ama F.Gülen'in zulmüne karşı gece gündüz Silivri'de direnen bir insanın arkasından konuşacak kadar saygısız değilim” ifadelerini kullandı.

Tezcan’ın mesajları şöyle: