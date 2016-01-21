Tarihteki en eski savaş 10 bin yıl önce çıkmış

Bilim insanları, Kenya'daki bir arkeolojik kazıda ülkenin kuzeyindeki Turkana Gölü yakınlarındaki bir alanda bulunan 10 bin yıl öncesinden 27 kişiye ait kalıntıların insanlık tarihinde yaşanan savaşlara dair en eski kanıt olabileceğini bildirdi.

BBC Türkçe'nin haberine göre bu kişilerin cesetlerinin gömülmediği, bu alanda toprak üstünde bırakıldığı belirtildi. Birçok bilim insanı, tarihteki savaşların, insanlar yerleşik hayata geçtikten sonra yaşanmaya başladığını savunuyor.

Ancak bu son arkeolojik keşifte kalıntıları bulunan insanların muhtemelen yerleşik hayata geçmemiş avcı ve toplayıcılar olduğu belirtiliyor.

Cambridge Üniversitesi'nden paleantropolog Marta Mirazon Lahr, "Bulunan kalıntıların, savaşların insanlık tarihine bugüne kadar düşünüldüğünden çok daha önce girmiş olabileceği tartışmasını gündeme taşıyacak" söyledi.

Arkeologlar Nataruk'taki kazı sahasında 2012'den bu yana çalışma yürütüyor. Arkeologlar, kalıntıları bulunan insanların, tek bir olayda, sopa ile vurularak ya da bıçaklanarak öldürüldüklerini aktarıyor.

Öldürülenler arasında erkek ve kadın yetişkinler ile çocuklar da yer alıyor. Nature dergisinde yayımlanan bulgular, ölümlere neden olan olayla ilgili tam olarak bilgi içermiyor. Ancak bunun bir tür savaşın sonucu olarak yaşandığı belirtiliyor.