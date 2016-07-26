Tarihte ilk: Jack White’ın plağı uzayda dönecek

Son yıllarda plak şirketi Third Man Records’la ilginç projeleri hayata geçiren, pek çok Grammy Ödülü kazanmış Amerikalı müzisyen, yapımcı ve aktör Jack White, Third Man Records’tan çıkmış olan bir albümü, ‘uzayda çalınan ilk plak’ yapmaya hazırlanıyor. White, özel bir tasarım olan Icarus Craft adlı pikabın ilk fotoğraflarını paylaştı.

Kültür Servisi'nin Bantmag’den referans verdiği haberine göre, özel bir balon eşliğinde uzaya gönderilecek olan Icarus Craft’ın tasarımı Kevin Carrico tarafından yapıldı. 2012 yılında eski astronot Buzz Aldrin’le gizli bir proje için çalıştığını açıklayan Jack White’ın yıllardır süren hayali bu ay sonunda gerçek olacak. 30 Temmuz günü Nashville ve Detroit’teki iki Third Man Records ofisinden havalanacak olan pikaplarda hangi albümün olacağı henüz açıklanmış değil.