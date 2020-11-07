Tarihinde ilk kez lig liderliğine yükselen Southampton: SAYIMI DURDURUN

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton, ligin 8. haftasında aldığı Newcastle United galibiyetinin ardından ligin zirvesine yerleşirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın halen oyların sayıldığı seçime ilişkin mesajına atıf yaparak "SAYIMI DURDURUN" şeklinde paylaşım yaptı.

Premier Lig'in 8. haftasında sahasında Newcastle United'ı 2-0 yenen Southampton tarihinde ilk kez puan durumunda zirvede yer aldı.

Southampton'ı galibiyete taşıyan goller her iki yarıda geldi. 7. dakikada Che Adams, Theo Walcott'ın asistini gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 82. dakikada sahneye çıkan Stuart Armstrong, maçın skorunu belirledi.

8 hafta sonunda 16 yapan Southampton, averajla Liverpool'un önünde liderliğe yükseldi. Azizler lakaplı ekip Premier Lig tarihinde ilk defa bir günü lig sıralamasının zirvesinde tamamladı.

Maç sonu paylaşımı: SAYIMI DURDURUN

Karşılaşmanın ardından Southampton'ın sosyal medya hesabından, ABD seçimlerine atıfta bulunularak bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, ABD Başkanı Trump'ın seçimlerde hile yapıldığını öne sürerek söylediği "SAYIMI DURDURUN" mesajı paylaşıldı.