'Tarihin siyasallaşması zorluk doğurabiliyor'

T24 -

'Rumlara limanlar açılması protokolü uygulanmalı'

'Vizede kolaylaştıcı çalışmaya geçilebilir'

'Tarihi siyasallaştırmak bazen zorluk doğurabiliyor'

'Ortak birlik, ortak kıta'

Mutlak vize muafiyeti

'Türkiye-AB arasında yeni stratejik diyalog mekanizması'

AB Komisyonu Genişlemeden ve Komşuluk Politikası'ndan sorumlu üyesi Stefan Füle Dışişleri Bakanlığı Konutu'nda Bakan Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. İki yetkili yaptıkları görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.Stefan Füle'nin Kıbrıs konusunda verdiği mesajlar Türkiye'nin beklediği çerçevede değildi.AB yetkilisi Füle, Ankara'nın Rum gemi ve uçaklarına limanlarını açmasını öngören ek protokolü uygulamasını istedi, "Bu önem taşıyor " diye konuştu.AB Komiseri Füle, Türkiye ile ilgili yasadışı göç çalışmalarının olduğunu hatırlattı, "Bu olanlarla ilgili ilerleme kaydedilirse vize konusunda kolaylaştırmayla ilgili de çalışmalara geçilebilir" dedi.Füle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanan vizelerin kaldırılması ile ilgili tüm Avrupa Birliği'ne (AB) üye devletlerin hemfikir olması gerektiğini söyledi.Bir gazetecinin İsveç Parlamentosu'nun kabul ettiği son Ermeni tasarısına ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Füle, AB Komisyonu'nun üye ülkelerin iç kararlarına ilişkin yorum yapmadığını belirtti.Füle, "Eskiden Çekoslovakya olarak bilinen Çek Cumhuriyeti'nden gelen biri olarak tarihi siyasallaştırmanın bazen zorluklar doğurduğunu söyleyebilirim. Komisyon, Türkiye ile Ermenistan arasındaki mevcut yakınlaşmaya ve anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeye yardımcı olmaya hazırdır" dedi."Ermeni soykırımı" tasarısı 11 Mart'ta İsveç Parlamentosu'nda kabul edilmişti."AB bizim ortak birliğimiz, Avrupa da ortak kıtamız" diye konuşan Dışişleri Bakanı Davutoğlu, dolayısıyla AB'nin küresel dengeler içinde hak ettiği yeri alması yönünde çaba sarf edilmesi gerektiğini, bunun için de AB'nin jeopolitik olarak etkili, ekonomik olarak dinamik ve kültürel olarak da içselleştirici bir yapıya kavuşması gerektiğini düşündüklerini bildirdi.Davutoğlu, bu çerçevede Türkiye'nin AB üyeliğinin bir fırsat olduğunu belirterek, "Türkiye için de AB, modernleşme çabasının doğal sonucu olan son derece önemli stratejik temel hedeftir" dedi.Kıbrıs konusunu kapsamlı şekilde ele aldıklarını söyleyen Davutoğlu, müzakerelere ivme katılması ve kapsamlı ve kalıcı bir barışa ilişkin görüşlerini paylaştıklarını ifade etti. Füle'ye Türkiye'de yapılan ve yapılmakta olan siyasal reformlar hakkında bilgi verdiğini belirten Davutoğlu, bu çerçevede özellikle geri kabul anlaşmasına paralel olarak Türkiye'nin AB'den geçmiş hukuki taahhütleri de göz önünde tutarak, mutlak vize muafiyeti talep ettiğini bir kez daha ilettiğini söyledi.Davutoğlu, "Gerek Ankara Protokolü, gerek Katma Protokol, gerekse Gümrük Birliği ve bu hukuki zemin üzerindeki çalışmalar, Türkiye'ye de aynı Batı Balkanlar'daki gibi, onlardan daha öncelikli olarak bir vize muafiyeti yaklaşımı benimsenmesini gerekli kılıyor. Bu konudaki siyasi kararlılığımızı kendileriyle paylaştım" diye konuştu.Davutoğlu, görüştükleri üçüncü konunun komşu bölgelerle ilgili yürüttükleri politikaların koordinasyonu olduğunu, özellikle Batı Balkanlar'daki gelişmeleri kapsamlı şekilde ele aldıklarını, Kafkaslar, Doğu Akdeniz, komşu bölgeler ve enerji güvenliği konularını gözden geçirdiklerini kaydetti.Davutoğlu, Lizbon Anlaşması sonrası AB'nin Türkiye ile yeni bir stratejik diyalog mekanizması kurması gerektiği konusunda fikir birliğine vardıklarını belirtti.