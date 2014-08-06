Tarihin 'en büyük' dijital hırsızlığı

ABD merkezli güvenlik ihlallerini inceleyen Hold Security isimli şirket, verilerin 420 bin internet sitesinden çalındığını belirterek bunun şu ana kadarki bilinen en büyük dijital hırsızlık olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, şirket hangi internet sitelerinin saldırıya uğradığını açıklamadı.

The New York Times gazetesinin yayınladığı şirket raporuna göre sadece büyük firmaların saldırıya uğramadığı küçük kullanıcıların da mağdur olduğu belirtildi.

Gazetenin haberinde başka güvenlik uzmanlarının da şirketin bulgularını doğruladığı belirtildi.

The Wall Street Gazetesi ise şirketin belli bir ücret karşılığında internet sitesi sahiplerine saldırıdan etkilenip etkilenmediklerini inceleyebileceklerini açıkladığını yazdı.

Şirket internet sayfasında ayda 120 dolara düzenli güvenlik ihlali hizmeti vereceğini açıkladı. Fakat daha sonra bu duyuruyu sayfadan kaldırıldı.

BBC'ye konuşan University College London Dr Steven Murdoch bu yaklaşımın pek de alışık olunmayan bir yöntem olduğunu göstererek şirketin kararına tepki gösterdi.

Murdoch, "Genellikle mağdur olanlar ücretsiz açıklanıp daha sonraki dönemde ücret talep edilir" dedi.