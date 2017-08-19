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Bilim / Teknoloji

Tarihin en büyük asteroidi Dünya’ya yaklaşıyor

1 Eylül’de Dünya’nın yaklaşık 7 milyon kilometre uzağından geçecek Florence asteroidi 4,4 kilometre çapında

19 Ağustos 2017 02:09

NASA’nın gözlemlerine başladığı ilk günden bu yana geçen süre içinde Dünya’ya yaklaşan en büyük ‘küçük gezegen’ olarak belirlenen Florence asteroidinin önümüzdeki eylülde Dünya’nın yakınından geçeceği açıklandı.

NASA’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 1 Eylül’de Dünya’nın yaklaşık 7 milyon kilometre uzağından geçecek Florence asteroidinin 4,4 kilometre çapında olduğu belirtildi.

NASA’nın California eyaletindeki araştırma merkezi Jet Propulsion Laboratory’den (JPL) Pol Hodas, “Daha önce birçok asteroit Dünya’ya Florence’in 1 Eylül’de yaklaşacağından daha çok yaklaşmış olsa da Florence, NASA’nın asteroidleri tespit ve takip programının devreye alındığı ilk günden bu yana Dünya’nın bu kadar yakınından geçen en büyük asteroid olacak” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, asteroidin Dünya’ya yaklaşmasının herhangi bir tehlike arz etmediğini ifade ediyor.
 

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