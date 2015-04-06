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Yaşam
Deutsche Welle

Tarihi yıkımı gösteren yeni video

IŞİD tarafından yayınlanan son video görüntülerinde, Irak’ın antik kenti Hatra’da tarihi eserlerin yok edildiği görülüyor.

06 Nisan 2015 11:54


IŞİD'in yayınladığı video görüntülerinde, militanların balyozlarla Hatra'daki tarihi eserleri parçaladıkları görülüyor.

Görüntülerde ayrıca UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ndeki bölgede radikal İslamcı militanların kalaşnikoflarla değerli heykellere ateş açtıkları yer alıyor.

Bir merdivenin tepesinde elinde balyozla duran bir militanın eski yapıdaki bir heykel başını kırdığı ve başın yere düşüp parçalara ayrıldığı da görüntüler arasında.

Videoda Körfez bölgesi aksanıyla Arapça konuşan militanlardan biri tarihi sit alanını yok etiklerini, çünkü Allah yerine onlara tapıldığını söyledi.

IŞİD, Hatra'ya geçen ay saldırmıştı. Bölge hâlâ teröristlerin kontrolü altında olduğu için hasarın boyutu tam olarak bilinmiyor.

Şubat ayında yayınlanan video görüntülerinde ise IŞİD'in Musul Müzesi'ndeki eserlere verdiği zarar ortaya çıkmıştı.

Musul Müzesi'nde zarar gören eserlerin çoğu Hatra'dan gelmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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IŞİDIrakHatraUNESCO Dünya Miras ListesiKörfezArapçaAllahIŞİD Musul MüzesiMüzesiDeutsche Welle Türkçe AFP/AP BS/HS

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