T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Tarihi yerlerde "karekod" uygulaması

Mobil uygulamayla tarihi eserin geçmişi, fotoğrafları ve kime ait olduğu öğrenilebilecek

13 Haziran 2017 16:13

Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından tarihi yerlerde ‘karekod’ uygulaması başlatıldı. Şehirdeki 67 kültül mirasın bütün bilgileri bu sistemde yer alacak. Karekod, tarihi yapıların girişine asılacak. 

Turizmde yeni dönem: Mobil tanıtım

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün cami, mescit, kilise, türbe, konak, han, hamam, bedesten, okul, çeşme ve Gümüşler Manastırı önlerine astığı ‘karekod’ tabelası ile ziyaretçilere mobil olarak tanıtım yapılabilecek.

Yapılan açıklamada "Mobil telefonunuza karekod uygulaması indirdiğinizde ve bu uygulamayı tarihi eserin karekod uygulaması ile eşleştirdiğinizde karşınıza internet sitesi geliyor. Böylece tarihi eserin geçmişi,fotoğrafları ve eserlerin kime ait olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Bu uygulama Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor" denildi.

 

ETİKETLER

TurizmKarekodNiğdetarihi yerlertarihi eserkültürel miras

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24