Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından tarihi yerlerde ‘karekod’ uygulaması başlatıldı. Şehirdeki 67 kültül mirasın bütün bilgileri bu sistemde yer alacak. Karekod, tarihi yapıların girişine asılacak.

Turizmde yeni dönem: Mobil tanıtım

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün cami, mescit, kilise, türbe, konak, han, hamam, bedesten, okul, çeşme ve Gümüşler Manastırı önlerine astığı ‘karekod’ tabelası ile ziyaretçilere mobil olarak tanıtım yapılabilecek.

Yapılan açıklamada "Mobil telefonunuza karekod uygulaması indirdiğinizde ve bu uygulamayı tarihi eserin karekod uygulaması ile eşleştirdiğinizde karşınıza internet sitesi geliyor. Böylece tarihi eserin geçmişi,fotoğrafları ve eserlerin kime ait olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Bu uygulama Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor" denildi.