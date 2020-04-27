Tarihi Yedikule Bostanları'nda bulunan 7 bin metrekarelik arazi, hobi bahçesine dönüştürüldü

Fatih’teki tarihi Yedikule Bostanları’nda bulunan bir bostan arazisinin hobi bahçesine dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göreYedikule Bostanları Dayanışması’ndan Abdullah İnanç Kıran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) 17 Mart’ta başvurarak tarihi Yedikule Bostanları’nda yer alan 7 bin 583 metrekarelik bostan olarak kullanılan arazinin akıbetini sordu. Kıran’a CİMER’den 14 Nisan’da gelen yanıtta arazinin kayyım arazi olduğu ve Fatih Belediyesi tarafından kiralanarak halkın kullanımına açık tarımsal hobi bahçesi olarak düzenlendiği ifade edildi.

Bostanlar üzerine yüksek lisans tezi de yazan Kıran, “Madem belediye kamuya açtı. O zaman okullar burayı bostan olarak korunduğu şekliyle kullansın. Hobi bahçesiyle bostan aynı şey değil. Bostan somut bir miras. Bostancılık faaliyetleri de mekânı organize eden, toprağı ve araziyi şekillendiren somut olmayan kültürel miras. Okullardaki öğrenciler de bu mirası bostancısının bir eğitici, öğretici gibi dahil olduğu programda deneyimlesinler. Buraya hobi bahçesi yapılacağına ilişkin hiçbir bilgilendirme yapılmadı. Bir afiş bile asılmadı. Bu bostanın bir kuyusu bir de özgün kalabilmiş ve günümüze ulaşabilmiş bostan havuzu var. Yedikule’de önemli bir yer” dedi.

"Fatih gibi olmasın"

Fatih’te TÜRGEV’e bedelsiz tahsis edilen Mevlanakapı Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’nun bulunduğu arazinin de daha önceden bostan olduğunu anımsatan Kıran, Yedikule Bostanı'nın da aynı şekilde yapılaşmaya açılmasından endişeli.