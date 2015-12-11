Tarihi yarımadada çatılara teras ayarı

Fatih Belediyesi, İstanbul şehrinin ilk kurulduğu bölge olan tarihi yarımada kısmında turizmi canlandırmak için “çatı arası teras” dönemini başlattı. Buna göre binaların çatısına iki metre geriden başlamak koşuluyla teras yapılabilecek.

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre Fatih Belediye Meclisi’nin aldığı, ‘Konaklama tesis alanları, konut-konaklama alanları, turizm kültür alanları ve 2. Derece ticaret alanlarında, ortak alan kullanımı şartıyla teras çatı veya kış bahçesi yapılabilir. Teras çatı yapılması halinde yalnızca sökülüp takılabilir ve şeffaf malzeme kullanılabilir. Kapalı alan yapılması halinde yüksekliği 2,80 metreyi aşamaz’ kararı, İBB tarafından onaylandı.

"Tarihi yapıyı bozabilir"

Yeni kararla ilgili görüşlerini bildiren Şehir Planlama Müdürlüğü, “Söz konusu değişiklik bölgenin tarihi dokusu ve tescilli yapıların bulunması da göz önüne alındığında, dokuyu bozabilecek nitelik arz etmektedir” diye görüş bildirdi.

İmar Müdürlüğü kararın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun olmadığını savundu.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü de “Plan notu tadilatı, UNESCO mevzuatı ve yargı kararları açısından olumsuzluklar içeriyor” dedi.

Ancak tüm bu itiraz ve çekincelere karşın karar onayalandı.