Tarihi yarımada imara açılıyor

Fatih Belediyesi koruma kurullarını devre dışı bırakarak tarihi yarımadayı imara açacak bir karara imza attı. Fatih Belediyesi’nin aldığı karara göre “2. ve 3. derece tarihi eserler, bu eserlerin bitişik ve karşı parsellerindeki yapılaşma için ilçe belediyesi” yetkili kılındı. Böylece yargı kararlarının sonucu beklenmeden tarihi yarımada imara açılmış oldu. Aykut Küçükkaya’nın Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, koruma kurullarını devre dışı bırakan imar planı notlarındaki yeni değişikliklere ret oyu veren CHP’li Meclis Üyesi Fazıl Uğur Soylu, “Tarihi yarımadayla ilgili yargı aşaması halen sürerken alınan bu karar AKP’lilerin oylarıyla kabul edildi. Tek umudum yeni atanacak bilirkişilerin dünya mirası olan tarihi yarımadayı koruyacak tarafsız rapor vermeleri” dedi.

3 ayda ne oldu?

TEMMUZ - İstanbul 2. İdare Mahkemesi, eski İstanbul’un kalbi tarihi yarımadayı ilgilendiren 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama planın iptali istemiyle açılan davada, 61 konu başlığından 37’sine yürütmeyi durdurma, 7’sine ise kısmen yürütmeyi durdurma karar verdi. İmar planı Yedikule Bostanları ve Kumkapı’ya kadar olan alanın daha fazla imara açılmasına izin veriyordu.

Belediye itiraz etti

AĞUSTOS - Fatih Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmenin durdurulması kararına itiraz etti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarihi yarımada ve sahil yolunu değiştirecek olan imar planını iptal eden karara yapılan itiraz kabul etti. Yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulması gerektiğine hükmeden mahkeme karara, “oluşturulacak yeni heyetle keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra düzenlenecek rapor doğrultusunda, yürütmenin durdurulması hakkında yeni bir karar vermek üzere itirazı kabul ettiği” notunu düştü.

Ve koruma kurulları devre dışı

EYLÜL - Fatih Belediyesi yeni bilirkişi heyetinin raporunu ve bu rapora göre karar verecek mahkemenin hükmünü beklemeden eline geçen “tarihi fırsatı” değerlendirdi. AKP’li Meclis üyeleri 8 Eylül 2015 tarihinde “imar plan notlarında koruma kurullarını devre dışı bırakan” teklif hazırladı. İmar, Kültür Varlıklarını Koruma Komisyonlarının Ortak Raporu’na göre “1. derecede tarihi eserler dışındaki 2 ve 3. derece tarihi eserlerin kendileri, bitişik ve karşı parsellerindeki yapılaşma izni için koruma kurulları” devre dışı bırakıldı. İmar plan notlarındaki bu önemli değişiklik AKP grubunun çoğunluk oyuyla kabul edildi. Oylamada CHP grubu ret oyu verdi.