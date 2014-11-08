Tarihi tablolar 'çip'lerle korunacak

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, bir süre önce Resim Heykel Müzesinden çalınan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonla bir kısmı ele geçirilen tablolarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Ömer Çelik, eserlerin çalınmasının önüne geçmek için yeni yöntemler geliştirdiklerini belirtti. Bakan Çelik, "Biz sadece mekânları koruyoruz ama bu yöntemin yeterli olmadığı gözüküyor. Her tabloya bir çip takılarak her tablonun kendisini takip edeceğiz. Yani o tablo temizlik için bile yerinden oynatıldığında bunu sistemde göreceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, savcılığın başlattığı tablo operasyonu ile Resim Heykel Müzesindeki kayıp 302 eserden 17’sinin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Ömer Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyon konusunda yaptığı açıklamada şu ayrıntıları verdi:

“302 tane eser kayıp Resim Heykel Müzesinden. Bunların 120 kadarı resim diğerleri başka objeler. Aslında bu yıllardan beri konuşulan bilinen bir şeydi. Ben göreve geldikten sonra bununla ilgili bir rapor istedim. Rapor önüme geldiğimde doğrusu çok rahatsız oldum. 302 tane eser kayıp, bazı eserlerin orijinal olup olmadığı kuşkulu. Bunlar Türkiye’nin milli hafızasının, milli kültürünün parçası olan, Türkiye’nin milli koleksiyonundan çalınmış eserler."

Operasyonun, Müfettişlerin kayıp eserler konusunda 1.5 yıl süren araştırması sonrası yazdıkları rapora dayanarak başlatıldığını söyleyen Bakan Çelik, "Müfettişlerimiz bir araştırma yaptılar. 1,5 yıl süren bir araştırma oldu, bütün katalogları, müzayede evlerini, antikacıları taradılar. Çok sayıda koleksiyonerle, müzayede evi sahibi ile görüştüler ve benim önüme bir rapor getirdiler. Rapor sonunda bu eserlerin bazılarının muhtemel bazı adreslerde olabileceği şeklinde bir tespit ortaya çıktı. Ve bu artık iyice somutlaştığı için de Bakanlığımız tarafından savcılığa başvuru yapıldı" dedi.

Paha biçilemeyen eserler ele geçirildi, 22 kişi gözaltında

5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığını anlatan Bakan Çelik, 22 kişi gözaltına alındığını söyledi. Çelik şöyle konuştu: “Buradaki hassasiyet şu; bunlar bütün Türkiye’nin ortak mülkiyetinde olan eserlerdir. Hem Türk sanat tarihi açısından hem dünya tarihi açısından önemli eserler var bunların içerisinde. Hoca Ali Rıza’nın bir eseri ele geçirildi. Bu eserlerin bir kısmına paha biçilemiyor. Örneğin 60 tanesinin toplamda 50 milyon lira değerinde olduğu söyleniyor. Bunlar bütün Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak mirasına aittir. Ve biz bunları geri istiyoruz."

‘Şüphelenenler Bakanlığa başvursun’

Bakan Çelik, ellerindeki eserlerden şüphelenenler bunu Bakanlığa iletmeleri çağrısında bulundu:

“İyi niyetli alıcılar olabilir. Yani 10 yıl evvel, 20 yıl evvel bu eserler çalınmış olabilir. Bunlara bir kimlik uydurulmuş olabilir. Eserler 5 kere 10 kere el değiştirmiş, 10'uncu aşamada hakikaten samimi bir iyi niyetli alıcı gidip bunu almış, parasını da ödemiş ve bu eser onun evinde ele geçirilmiş olabilir. Şimdi bu kişiyi baştan suçlamak doğru değil. Yani burada savcılık soruşturması sonuçlanana kadar, yargı kararını verene kadar kimseyi baştan suçlu ilan etmemek lazım. Hele de iyi niyetle kültür sanata para yatıran işadamlarını, koleksiyonerleri baştan suçlu ilan etmemek lazım."

Eserlere çipli takip geliyor

Bakan Çelik, eserlere çipli takip sistemi getirileceğini de söyledi. Yeni sistemde Sadece mekânların değil, bizzat eserlerin de korunacağını anlatan Çelik, "Biz sadece mekânları koruyoruz ama bu yöntemin yeterli olmadığı gözüküyor. Her tabloya bir çip takılarak her tablonun kendisini takip edeceğiz. Yani o tablo temizlik için bile yerinden oynatıldığında bunu sistemde göreceğiz" dedi.