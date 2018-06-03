Tarihi seçimde katılım rekoru kırıldı!

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda düzenlenen başkanlık seçiminde 21 bin 350 üye oy kullandı; katılım oranı yüzde 85'i geçti.

Süper Lig'de mücadele veren 4 büyük takımın son Seçimli Genel Kurullarda kullanılan oy sayıları:

Trabzonspor: 1.691

Beşiktaş : 3.658

Galatasaray: 4.803

Fenerbahçe: 21.350

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy verme işlemi başladı. Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un başkanlık yarışı sandıkta devam ediyor. Son kez aday olduğunu açıklayan başkan Aziz Yıldırım ve başkan adayı Ali Koç, dün Ülker Stadı'nda kongre üyelerine seslendiler.

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Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen genel kurulda üyeler saat 10:00'da oy vermeye başladı. Saat 17:00'ye kadar devam eden olan oy verme işlemi sonrasında bütün sandıklar birlikte açılarak sayım işlemine geçildi. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım 36 numaralı sandıkta, Ali Koç ise 21 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Aziz Yıldırım ise 36 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Seçimli Olağan Genel Kurulu'nun divan başkanlığına Vefa Küçük'ün seçilmesiyle başlayan kongrede önce Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun faaliyet raporları okundu. Toplam 38 üyenin konuşmasından sonra ilk olarak kürsüye başkan adayı Ali Koç çıktı.

Daha önce açıkladığı projeleri hakkında bilgi veren Ali Koç, Fenerbahçe'de değişimin zamanının geldiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sayın Başkanım siz Fenerbahçe'den büyük değilsiniz. Bunu unuttunuz. Kendinizi koskoca Fenerbahçe'nin önüne geçirdiniz. Fenerbahçe tarihinin işinize gelmeyen yönlerini yok saydınız. Her başarıyı kendinizde gördünüz, her başarısızlığı başkalarında aradınız. Ben size, hesap veren, şeffaf bir kulüp vadediyorum."

Aziz Yıldırım ise 3 Temmuz sürecinin henüz bitmediğini ve bu yüzden tekrar görev istediğini anlatarak, "Ali Koç seçilirse bir para girişi yapacağını söyledi. Sen ne para veriyorsan aynısını ben vereceğim. Gel sen futbolu yönet, amatörü ben yöneteyim, ikimiz de aynı parayı koyalım. Ne sen kazan ne de ben kazanayım, kulüp kazansın. Hodri meydan" ifadelerini kullandı.

Listeler

Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu aday listesinde şu isimler yer aldı:

Asil üyeler:

Mithat Yenigün, Mehmet Kocadon, Nihat Özbağı, Mahmut Uslu, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Ömer Temelli, Önder Fırat, Ozan Balaban, Ahmet Özokur, Fatih Öztürk, Selim Kosif, Ahmet Ketenci, Metin Doğan.

Yedek üyeler:

Ekrem Eray Arda, İlyas Bulcay, Yahya Uğur, Barış Göktürk, Levent Kınay, Yasemin Merçil, Murat Salar.

Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesinde ise şu isimler bulunuyor:

Asil üyeler:

Semih Özsoy, Nevres Erol Bilecik, Mehmet Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Mustafa Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlan Kızılhan.

Yedek üyeler:

Belgin Aral, Alper Pirşen, Ozan Korman Tarman, Metin Sipahioğlu, Selahattin Baki, Muhittin İlker Dinçay, Esra Nazlı Ercan.

Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporları ibra edildi

Denetleme Kurulu raporunu okumak için kurul üyesi Doğan Yeşin kürsüye çıktı.

Yeşin, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihlerinde toplam gelirinin 148 milyon 178 bin lira, toplam giderlerinin ise 397 milyon 456 bin lira olduğunu açıkladı.

Doğan Yeşin, 01.01.2018 - 01.04.2018 tarihlerinde ise toplam gelirin 103 milyon 644 bin lira, toplam giderlerin ise 175 milyon 100 bin lira olduğunu duyurdu.

Yönetim Kurulu faaliyet raporunu ise asbaşkan Şekip Mosturoğlu okudu. Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporları ayrı ayrı oylamaya sunularak ibra edildi.

Öte yandan, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin 2018 yılı bütçesi de kabul edildi.

Saat 17.00’de sandık başında olan, ancak hala oy kullanamayan üyelere ise oylarını kullanma hakkı verildi. Daha sonra sandıklar aynı anda açılarak sayıma geçildi ve Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç oldu.

Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel de oy kullandı

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel ile, Sarı-Lacivertliler'in eski futbolcusu Emre Belözoğlu genel kurula katılarak oy kullandılar.

4 bağımsız aday

Fenerbahçe'nin dün başlayan kongresinde sürpriz adaylar çıktı. Aziz Yıldırım ve Ali Koç listelerini divan başkanlığına teslim etti. Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un adaylığından başka, listelere ek olarak 4 üye daha bağımsız aday olarak müracaat yaptı.

"Ali Koç başkan olacak, güneş doğacak"

Fenerbahçe'de oy verme işlemi devam ederken tribünler, Ali Koç lehine tezahüratlarda bulunmaya başladı;