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Spor

Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy veren ünlü isimler

Fenerbahçe Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda an itibarıyla verilen oy sayısı 21 bine ulaştı

03 Haziran 2018 19:30

Fenerbahçe Kulübü'nün rekor katılımla gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda spor, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü isim de yer aldı.

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Volkan Demirel de Ülker Stadyumu’na gelerek oyunu kullanan isimler arasındaki yerini aldı. Burada üyelerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Demirel, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gazeteci Uğur Dündar da, "Hayırlı uğurlu olsun, Fenerbahçe kazansın" diyerek oyunu atarken, daha sonra Aziz Yıldırım ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Öte yandan Ercan Saatçi, Kadir Çöpdemir, Bülent Şakrak, Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Sarp Akkaya ve Murat Akkoyun gibi isimler de oylarını kullananlar arasında yer aldı. 

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