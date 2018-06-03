Fenerbahçe'de başkan adaylarına yoğun ilgi

Fenerbahçe Kongresi'nde oy kullanmaya gelen genel kurul üyeleri, statta başkan adaylarına yoğun ilgi gösterdi. Aziz Yıldırım ve Ali Koç, genel kurulda fotoğraf çektirme rekoru kırdı.

Fenerbahçe tarihinin en geniş katılımlı kongresinde Aziz Yıldırım ve Ali Koç başkanlık için yarışırken, iki başkan adayına da yoğun ilgi ve destek vardı.

Yoğurtçu Parkı'nda toplanan bir grup taraftar, stat dışında Ali Koç lehine tezahüratlarda bulunuyor. Sandıkların bulunduğu alana giriş yapılan bölümde genel kurul üyelerini karşılayan ve tek tek elini sıkan Aziz Yıldırım'la fotoğraf çektirmek isteyen üyeler, girişte yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Divan Kurulu Başkanlığı, yaşanan yoğunluk nedeniyle sık sık anons yaparak, yoğunluğu azaltmaya çalışıyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım üyeleri karşılarken, Başkan Adayı Ali Koç ise sandıkları gezerek burada oy kullanmak için bekleyen üyelerle sohbet ediyor.

Sabah 10.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de son bulacak. Şu ana kadar Aziz Yıldırım ve Ali Koç oy kullanmadı.

2 isim, genel kurul üyelerini karşılıyor. Yıldırım ve Koç'un akşam saatlerine doğru oylarını kullanması bekleniyor. Saat 17.00'de bitecek olan işlemin ardından sandıklar açılacak ve oy sayımına geçilecek.