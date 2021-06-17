Tarihi Rumkale’ye yapılma kararı alınan "Cam Teras" tartışma yarattı

Rumkale’de yapılma kararı alınan cam teras, Gaziantep’te tartışma yarattı. Mimar Doğan Özdinç, proje için, “akla zarar” derken, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “turisti çeken, önemli bir proje” yorumunu yaptı.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın haber portalı, Gazetecilik Platformu'ndan Cihat Öztürk'ün haberine göre, yapımına başlanan cam terası eleştiren Özdinç, şunları söyledi:

“Birecik barajının su tutmaya başlamasıyla birçok ekili arazinin sular altında kalması, meyve ağaçlarının yok olmasına, nehirde yaşayan balıkların özelliğini kaybetmesine yol açtı. Tarımla uğraşan birçok insan, yıllardır yaşadıkları mekânlarını, arazilerini ve işlerini kaybettiler. Yerli ve yabancı gezginlere tekne turu yaptırabilmek için tekneci oldular. Rumkale, Halfeti ve Zeugma üçgeninde tekne seferlerine başlayıp, erken saatlerde ise balıkçılık yaparak gelir elde etmeye başladılar. Ama gereken desteği hiçbir zaman göremediler ve göreceklerini de sanmıyorum… Bunun nedeni bölgeyi hiç tanımayanların akla zarar projeler üretmesidir… Balon projesiyle başlayan, tutmayan bir teleferikle devam eden ve seyir tepesi diyerek Nizip topraklarından poz verenler, şimdi ise inşaatına başlanan cam teras projesini ortaya attılar. Ben yaptım oldu zihniyetiyle yapılıyor. Rumkale tarihi yazmak ve anlatmakla bitmez. Şimdi gelelim ucube cam teras projesine… Fonksiyonel mi? Hayır… Yerli yabancı gezginler cam terasta oturup geri mi dönecek? Hayır… Bu projeye kimler olur verdi? Tarihi bir alana nasıl çivi çakılır? Bırakın çivi çakılmasını cam teras nasıl yapılır? Bu izinleri kimler verdi, yapılmasını kimler onayladı? Bu projenin vebali büyük. Bu proje kadük kalabilir. Rumkale doğallığını yitirebilir. Ve şu meşhur sözle bitirmek istiyorum. Fırat’ın suyu yüzünüze vurduğunda uyanacaksınız…”

Rumkale’deki cam teras Türkiye’nin en büyüğü

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise cam terasın bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğini belirterek, şunları söyledi:

“Gaziantep’in kendi içinde çok ciddi bir rotası var. Cam teras turisti çeken önemli bir proje. Çünkü cam teraslardaki şeffaflık insanları gerçeklik duygusu ile karşı karşıya bırakıyor. Heyecan duygusunu tetikliyor. Mekânın atmosferini güven duygusu içinde tadabilmek herkes için bir keşif heyecanı sunuyor. Belki de ancak bir dağcının tırmanışı sonucu şahit olabileceği bir manzaranın içinde, seyrinde buluyorsunuz kendinizi. Bu anlamda eşlik etmek, parçası hissetmek hep büyük cazibe yaratmıştır. Rumkale’deki cam teras da Türkiye’nin en büyüğü olması sebebiyle bu hissi daha derinden yaşatacak deneyenlerine. Cam terasın önünde tarih, medeniyet ve coğrafya var. Cam terastan havzaya baktığınızda coğrafyanın yalın güzelliğiyle birlikte medeniyetlerin tarihini de düşündüren bir manzarayı karşınıza alıyorsunuz. İnsanların Gaziantep’e bir de buradan bakması bizim için mühim”.

Şahin, şöyle devam etti:

“Daha çok kişinin görmesi, anlatması için kentimize bir değer kazandırıyoruz. Bizim çıkış noktamız bu. Doğa, tarih bu alanda iç içe. Burası görenlerin paylaşımları ile zaten kendi tanıtımını yapabilecek donanımda bir yer. Biz Rumkale’yi bir başka açıdan insanlara sunacağız. Onun cazibesi eminiz ki, zaten tüm misafirlerini hayran bırakacak ve gün geçtikçe daha çok kişiyi kendine çağıracak. Yani turizm rakamlarımızı arttıracağı gibi, bizim kültürümüzü, zenginliklerimizi de daha çok kişiye anlatabileceğiz. Buraya gelen herkes Gaziantep’in misafirperverliğini, barış ikliminde huzurla bir arada olma farkını, başarılarını görecek, tanık olacak. Yemeklerimizden tadacak. Sayılardan çok gayemizin büyüklüğü ve derinliği bizi mutlu ediyor. Bunu başardığımız zaman hedefimize ulaşacağız. Milyonlarca insanın buraya gelmesini hedefliyoruz. Bu iş tanıtım ve tesis işi. İnşallah kısa sürede burayı cazibe merkezi yapacağız”.

“Proje tarihi yapıya zarar vermiyor”

Şahin, projenin tarihi yapıya zarar verdiği eleştirilerine karşılık olarak, “Projeyi, doğaya zarar vermeden çok güzel bir mimariyle vatandaş için hizmete sokacağız. Rumkale’nin güzelliğini seyretmek için kaleyi tam karşıdan gören yere çok güzel bir cam teras yapıyoruz. İnşaat devam ediyor. Yakın zamanda tamamlanmış olacak. Teras, 270 metrekare alana sahip. Türkiye’de bulunan cam terasların en büyüğü bu teras olacak. Teras su sporları ile ilgilenenleri, doğa keşfine çıkanları, tarihe tanıklık etmek isteyenleri tek noktada buluşturacak. Proje kapsamlı otoparkı, dinlenme alanları ve tüm çevre donatıları da saha yapısına uygun organize ediliyor.” dedi.

Cam teras projesi günümüz yaşam şeklini yansıtıyor

Yavuzeli yöresinde yaşayan Deniz Karataş ise Rumkale’de yapılan cam teras projesiyle ilgili şunları söyledi:

“Rumkale, Gaziantep’in önemli tarihi yerlerinden bir tanesi. Bugünlerde Türkiye’nin en büyük cam teras projesiyle beraber gündemde yeniden yerini aldı. Uzun yıllardır kaderine terk edilen Rumkale, turizm açısından gerek Yavuzeli gerekse Halfeti ilçeleri için önemli bir kaynak durumunda. Böyle önemli bir tarihi esere, cam teras gibi günümüz yaşam şeklini yansıtan bir proje yapılıyor. Tarihi bir mekâna cam teras gibi yörenin dokusunu zarar verecek bir proje yapılması üzüntü verici. Bu proje yerine, bu iki ilçeyi birbirine bağlayabilecek bir ulaşım imkânı yapılması, çok daha yerinde olabilirdi. Rumkale, Yavuzeli için önemli bir yere sahip, ancak ilçe toplumu Rumkale’nin geçmişinden bihaber. Mesela orada gerek kendi toplumumuza gerek turistlere Rumkale’yi tam anlamıyla anlatabilecek bir rehber yok. Sadece yılın belirli günlerinde siyasilerin ziyaretlerinde değeri biliniyor ve medyada yer ediniyor”.