Tarihi postanedeki iş cinayetine bir tutuklama

İstanbul Sirkeci'deki tarihi Büyük Postane binasının restorasyonunda, restoratör olarak çalışan 23 yaşındaki Dilek Dayar iskeleden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada restorasyonu yürüten taşeron firmanın şantiye şefi İ.K. tutuklandı.



Olay 26 Temmuz'da saat 10.00 sıralarında restorasyon çalışmaları süren Sirkeci'deki tarihi Büyük Postane'de meydana geldi. Üniversiteyi bitirdikten sonra, yaklaşık 8 ay önce restorasyon çalışmalarında yer alan taşeron firmada işe başlayan Dilek Dayar, olay günü dış cephenin restorasyonu için kurulan iskelede bulunuyordu. Yağmurun başlamasıyla birlikte içeriye girmek isteyen genç kız iddiaya göre duvar ile iskele arasındaki 1,5 metrelik boşluktan aşağıya düştü. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen Dayar, olay yerine çağrılan ambulansla Fatih'te özel bir hastaneye kaldırıldı.



Vücudunun çeşitli yerlerinde ve kafasında kırıklar olduğu tespit edilen genç kızın, 3 kez duran kalbi tekrar çalıştırıldı. Ancak tüm müdahalalere rağmen Dilek Dayar, kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında restorasyon şirketi yetkililerinden İ.K. ve A.K. gözaltına alındı. İfadeleri alınan şirket yetkililerinden A.K. serbest bırakılırken, İ.K. ise tutuklandı.

Olayın ardından restorasyon çalışmaları ise bir haftadır yapılamıyor.