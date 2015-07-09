Tarihi mekânlarda ‘selfie’ye izin



Turistler bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de Eyfel Kulesi, Brandenburg Kapısı, Louvre Müzesi gibi Avrupa'nın tarihi ve turistik mekânlarının önünde çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşabilecek. Zira Avrupa Parlamentosu vekilleri, Avrupa Birliği'nin telif hakları yasa değişikliği tasarısında öngörülen yasağın metinden çıkarılması yönünde karar bildirdi.

Avrupa Birliği ülkelerinde şu anda konuya ilişkin farklı yasal düzenlemeler mevcut. Örneğin Alman telif hakları yasası, tarihi ve turistik mekânlarda fotoğraf çekilmesine ve bu fotoğrafların paylaşılmasına imkân tanıyor. Fransa gibi bazı ülkelerde ise bu haklar biraz daha kısıtlı.

Parlamento için konuyla ilgili raporu kaleme alan Korsanlar Partisi'nden Julia Reda, “Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşları rahatlıkla selfie çekip bunları paylaşabilirler” dedi.

Avrupa Parlamentosu, üniversite ve kütüphaneleri rahatlatacak adımlar da atmak istiyor. Parlamentonun planları arasında, yazarların telif hakları zaman aşımına uğradıktan sonra kitapların daha kolay dijitalleşmesini sağlayacak uygulamalar mevcut.

Avrupa Parlamentosu kararları Avrupa Komisyonu için bağlayıcı değil. Ancak planlanan telif hakları reformunda parlamentonun söz hakkı bulunuyor. Gelecek kış aylarında söz konusu yasa tasarısını sunması planlanan Komisyon bu nedenle parlamentonun görüşünü dikkate almak zorunda.