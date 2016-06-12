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Çevre

Tarihi köprünün yeri Marmaray projesi için değiştiriliyor

Köprünün Haydarpaşa’ya taşınacağı açıklandı

12 Haziran 2016 20:58

Kadıköy’de Yeldeğirmeni ve Ayrılıkçeşme semtlerini birbirine bağlayan Uzun Hafız Sokak’taki köprü, Ayrılıkçeşme-Söğütlüçeşme arasındaki demiryolu hattındaki çalışmalar kapsamında sökülüyor. Köprünün Haydarpaşa’ya taşınacağı açıklandı.

Gazete Kadıköy’den Erhan Demirtaş'ın haberine göre, kazı ve zemin düzeltme çalışmalarının devam ettiği tren yolunda ise bazı tarihi yapılar taşınmak zorunda kalıyor.

 

2 şerit 3 şeride çıkarılıyor

 

Tamamı eski işçilik yöntemiyle ve kesme taştan yapılan köprüyü oluşturan taşlar tek tek sökülerek numaralandırılıyor. Marmaray projesini yürüten İspanyol OHL şirketi yetkilileri 'Marmaray projesi tamamlandığında eskiden iki şerit olan hattın üç şerite çıkacağını, bu nedenle köprünün kaldırıldığını' açıkladı.

Köprünün fiziksel değişiklikler nedeniyle sökülmek zorunda olduğunu açıklayan firma yetkilileri, “Söküm ve taşıma işi Anıtlar Kurulu’nun kararı ve onayı ile yapılmaktadır. Kurulun kontrolünde yapılan işlemler sonrasında köprü orijinal haline sadık kalınarak Haydarpaşa kuşak hattına (trenlerin çevrildiği noktaya) yeniden inşa edilecek. Uzun Hafız Sokağı’na ise yine Anıtlar Kurulu’nun onay verdiği eski köprünün aslına uygun yeni bir köprü yapılacak” dedi.

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Marmaray projesi için taşınan köprüKadıköyAyrılıkçeşme

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