Tarihi köprüde 5 metrelik define kazısı

Ayhan ACAR/ AMASRA(Bartın), (DHA)- BARTIN\'ın Amasra İlçesi\'nde Roma döneminde yapılan tarihi Kemerdere Köprüsü\'nün altında defineciler tarafından 5 metrelik kaçak kazı yapıldığı belirlendi.

İlçeye 3 kilometre uzaklıkta Cevizlik Vadisi\'nde bulunan ve Roma İmparatoru Claudius döneminde Roma yol ağının bir parçası olarak yapılan Kemerdere Köprüsü, bakımsızlık ve definecilerin talan etmesi sonucu hasar gördü. Büyük kaya parçalarından yapılan ve ayağında Roma-Pontus savaşlarında 7 askerin mızrak savaşını anlatan silik kabartma bulunan köprünün altında kimliği belirsiz kişilerce bir kazı yapıldığı belirlendi. Bir kişi tarafından fark edilince kazma ve kürekleri bırakarak kaçan kişilerin köprünün altını yaklaşık 5 metre kazdığı belirlendi. Daha önce Bartın-Amasra yol yapım çalışmaları sırasında yukarıdan gelen hafriyatın da zarar verdiği köprüde restorasyon çalışması yapılması bekleniyor.

Amasra Müze Müdürü Baran Aydın, köprünün Roma döneminde yapıldığını bildiklerini söyleyerek şöyle konuştu:

\"Kemerdere Köprüsü, Kuşkayası yol anıtının devamı olarak yapılan Roma döneminden kalan en önemli eserler arasında yer almaktadır. Geçtiğimiz günlerde bizlere ihbar geldi. Gittik inceleme yaptık. Köprünün altında yaklaşık 5 metrelik kaçak kazı yapılmış. Biz de durumu polise ekiplerine bildirdik. Şimdi savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Kaçak kazı yapılan yerden bir tarihi eser çıkıp çıkmadığını bilmiyoruz. Konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.\"

Aydın, köprüde restorasyon çalışması için ihaleye çıkılacağını, bunun için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.



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