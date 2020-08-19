Tarihi Kız Köprüsü'nde hiltili, kepçeli 'restorasyon'

Sivas’ın Divriği ilçesindeki Selçuklular tarafından Çaltı Çayı üstüne yapılan tarihi Kız Köprüsü’nde yapılan resterosyanda önce hilti kullanıldığı ardından da köprünün üstüne kepçe çıkarılarak taşların söküldüğü belirtiliyor.

Cumhuriyt'ten Mehmet Menekşe'nin haberine göre, restorasyon çalışmasında önce hilti kullanıldı. İşçilerin hilti ile taşları kırmasının ardından bu kez köprünün üzerine kepçe çıkarılarak çalışma başlatıldı. Hilti ve kepçe ile yapılan çalışmanın köprüye büyük zarar verdiği belirtilirken yaşanan olay bölgede yaşayan yurttaşların tepkisine neden oldu.

Güven İslamoğlu, "tarihi bir cinayete daha neden olmamak için" acil müdahale çağrısı yaptı

Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu üyesi Güven İslamoğlu, “Tarihi bir cinayete daha neden olmamak için acilen buradaki restorasyon işlerinin durdurulmasını platform olarak kamuoyuna ve yetkililere duyurmayı bir görev biliriz. Göz göre göre gözümüz gibi korumamız gereken bir değerimizi daha kaybetmeyelim” dedi.

İslamoğlu bugün yapığı yeni bir paylaşımda ise eski paylaşımını alıntılayarak çalışmanın durdurulduğunu duyurdu. İslamoğlu, "800 yıllık köprü az kalsın gidiyordu. Çalışma durduruldu" ifadesini kullandı.

İslamoğlu'nun paylaşımı şöyle: