Tarihi kilisede freskler alçıyla sıvandı, duvarlarına yazılar kazındı

İzmir’in Selçuk ilçesinde meyve şaraplarıyla ünlü ve her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Şirince köyündeki St. Jean Kilisesi’nin, yapılan restorasyona rağmen büyük tahribata uğradığı ortaya çıktı. Kilisenin duvarlarındaki fresklerin (resimlerin) neredeyse tamamı alçıyla sıvanmış durumda, kalan freskler ise kazınmış. Duvarları tamamen çeşitli yazılarla dolu kilisede, ziyaretçilerin ibadet edebilmesi için konulan mumluğun (manuali) hemen arkasındaki “Allah, Hz. Muhammed” yazıları da dikkat çekiyor. Kilisenin yanında şarap evleri ve çay bahçesi bulunurken, kilisenin girişinde “Bu işyeri güvenlik kamerasıyla kontrol edilmektedir” tabelası var.

Konuyla ilgili T24’e bilgi veren İzmir 2. Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden Osman Arslan ise, “Kilisede restorasyon henüz bitmedi” diyerek sorumluluğun müteahhit firmada olduğunu belirtti. Arslan, hangi müteahhit firmanın kiliseden sorumlu olduğu sorunu ise yanıtsız bıraktı. Arslan güvenlik kamerasının oradaki güvenliği sağlamak için konulabileceğini, ancak “işyeri” ibaresiyle ilgili bir bilgisi olmadığını ifade etti.

Duvarlarda ağır tahribat, yerlerde çöp!

1832 yılında inşa edilen kilise Vaftizci St. Jean’a adanmış. Restorasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu müteahhit firmaya devredilen St. Jean Kilisesi’nin iç duvarları ağır tahribata uğramış. Eskiden çeşitli dini figürlerin resmedildiği duvarlarda, şimdilerde ziyaretçilerin kazıdığı yazılar var. Tavandaki ve duvarlardaki fresklerin neredeyse tamamı alçıyla sıvanmış, kalan freskler ise üzerleri kazınarak tahrip edilmiş.

Her gün yüzlerce yerli/yabancı tursitin ziyaret ettiği St. Jean Kilisesi'ne ziyaretçilerin ibadet edebilmesi için bir mumluk (manuali) konulmuş. Ancak mumluğun hemen arkasında yine “Allah, Hz. Muhammed” yazıları var. Kilisedeki ikonaların camları kırık, yerlerde büyük taşlar ve çöpler var.

Kiliseye ‘işyeri’ muamelesi

Tarihi kilisenin girişindeki, “Bu iş yeri güvenlik kamerasıyla kontrol edilmektedir” ibaresi kilisenin asıl işlevinden ziyade bir "işyeri"ymiş izlenimi veriyor. Girişlerin ücretsiz olduğu kilisede bir de bağış kutusu yer alıyor. Güvenlik kamerasıyla sürekli izlenen bir kilisenin bu şekilde nasıl tahrip edildiği ise merak konusu.