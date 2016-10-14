Tarihi kilise imama emanet

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Terzili mahallesindeki caminin imamı Metin Halıcı, lojmanının avlusunda bulunan tarihi Ermeni kilisesinin bakımını ve temizliğini yapıyor

1960 yılına kadar Terzili Mahallesi'nde yaşayan ancak daha sonra farklı ülkelere göç eden Ermeniler, yılın belli dönemlerinde eski mahallelerine gelerek tarihi kiliselerinde ibadetlerini yerine getiriyorlar. Arjantin, ABD ve farklı ülkelerin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen Ermeniler, imam Halıcı'nın temizlediği kilisede rahatça ibadet yapıyor.

Habertürk'te yer alan habere göre; Yaklaşık 13 yıldır Terzili Mahallesi camisinin imamlığını yapan Halıcı, camideki görevinden arta kalan zamanlarında haftanın belli günlerinde kiliseyi temizlediğini ve gerekli bakımlarını yaptığını söyledi.

Mahalledeki caminin lojmanının avlusunda bulunan ve yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip olduğu tahmin edilen kilise, caminin imamı Metin Halıcı'nın gayretleriyle misafirlerini bekliyor.

İlk atandığında lojmanın avlusunda kilisenin olmasına çok şaşırdığını ifade eden Halıcı, daha sonra köyde Ermenilere ait bir ibadethane olduğunu öğrenince elinden gelen hassasiyeti gösterdiğini dile getirdi. Eşi ve çocuklarının da kilisenin bakım ve temizliği için kendisine yardımcı olduğunu anlatan Halıcı, şunları kaydetti:

"Başka dinlerin ibadethanelerine gösterilen saygıdan dolayı, Osmanlı Devleti'nin hoşgörüsünün yaşandığı bu topraklarda, biz de hoşgörü gösterip kiliseyi tertemiz bir şekilde ibadete hazır tutuyoruz.

Ermenilerin ibadethanesi burası. Genellikle buraya Ortodoks Gregoryen olanlar geliyor. Benden önceki din görevlisi arkadaşım da aynı hassasiyeti göstermiş, ben de aynı hassasiyetle buranın temizliği ve bakımını yapıyorum.

Lojmanımın avlusunda zaten temiz tutmam gerekiyor. Ayrıca başka dinin ibadethanesi olduğu için özellikle özen gösterip temiz tutuyorum.

Eşim ve çocuklarım da ilk başlarda bu duruma çok şaşırdı ancak daha sonra onlar da alıştı ve kiliseye gerekli hassasiyeti gösterip temizlik konusunda bana yardımcı oluyorlar."

Halıcı, caminin temizliğine ve bakımına gerekli özeni gösterdiğini, haftada bir kez de kiliseyi temizlediğini aktardı.

Kiliseye ibadete gelenlerin kendisine ve ailesine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ettiklerini anlatan Halıcı, "Kiliseyi süpürüyorum, halılarını havalandırıyorum.

Zeminden aşağıda olduğu için yağmur alıyor, rutubetleniyor. Eşim bazen halıları yıkıyor, kurutuyoruz tekrar seriyoruz.

Başka bir dinin din görevlisinin kendi ibadethanelerini tertipli ve düzenli tutması, ibadete hazır halde bekletmelerinden memnun oluyorlar. Teşekkürlerini ifade edip buradan ayrılıyorlar." diye konuştu.

Kilisenin tarihiyle ilgili kesin bir bilgi olmadığına işaret eden Halıcı, Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen rehberlerden aldığı bilgiye göre kilisenin milattan sonra 120 yılında yapıldığının tahmin edildiğini anlattı.

Halıcı, eskiden köy olan mahallede yaşayan Ermeniler'in 1960 yılında göç ettiklerinin bilindiğini belirterek, İstanbul'dan, Türkiye'nin farklı bölgelerinden, Arjantin ve ABD başta olmak üzere başka ülkelerden gelen Ermenilerin yılın farklı dönemlerinde kilisede ibadet ettiklerini söyledi.

Ayran, çay, yemek ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onların gönlünü hoş tutabilmek için var gücümüzle gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.