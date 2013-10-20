Tarihi İnegöl Kapalı Çarşı yangınında sabotaj ihtimali

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kapalı Çarşı'da bulunan tarihi Beylik Han'da yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede çarşıda bulunan iş yerlerine sıçrayarak büyüdü. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada ''Farklı iş yerlerinde aynı anda yangın çıkınca akla sabotaj olma ihtimali geliyor" ifadelerini kullandı.

Bir iş yerinde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, çarşıdaki ayakkabıcı, tatlıcı, pideci, köfteci, kuyumcu gibi yaklaşık 20 iş yerine sıçrayarak büyüdü.

İnegöl Belediyesi itfaiye ekipleri, 15 araçla yangına müdahale etti.

Ekipler, bu sırada yangından zarar görmeyen mallarını kurtarmaya çalışan esnafa da yardım etti.

Yangın nedeniyle doğalgaz ve elektrik akımları kesildi.

'Yangın 06:00'da başladı'

Yangının söndürme çalışmalarını ilçe kaymakamı Ali Akça ile takip eden İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, yangının sabah 06.00'da başladığını kaydetti.

Ancak camiden çıkan vatandaşların 06.58'de itfaiyeye ihbarda bulunduğunu ifade eden Aktaş, "İtfaiye ihbardan 6 dakika sonra yangına ilk müdahaleyi yapmış. Yapılar eski olduğu için yangın kısa sürede büyümüş. Yangın tek bir yerden çıkmadığı için sabotaj üzerinde duruluyor. Elektrik tesisatından da kaynaklanıyor olabilir. İkisinin de üzerinde duruyoruz'' diye konuştu.

Sabotaj ihtimali

Yangının çıkış nedeninin hasar tespit çalışmasının ardından sağlıklı olarak yapılabileceğini vurgulayan Aktaş, şöyle devam etti:

''Farklı iş yerlerinde aynı anda yangın çıkınca akla sabotaj olma ihtimali geliyor. Acımız büyük. İnegöl'e geçmiş olsun. Buralar vatandaşların ekmek teknesiydi. Yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 25-30 iş yerinin çatı ve iç kısmı yandı. Bunun yanında da çok sayıda iş yeri soğutma nedeniyle sulardan etkilendi.''