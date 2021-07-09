Tarihi Hasanpaşa Gazhanesi, İBB tarafından restore edilerek "Müze Gazhane" kültür, sanat ve bilim alanı olarak açıldı

Kadıköy'deki 130 yıllık tarihi Hasanpaşa Gazhanesi, restorasyon çalışmalarının ardından "Müze Gazhane" adıyla yeniden açıldı. İçerisinde, iklim ve karikatür müzesi, bilim merkezi, sergi alanları, tiyatrolar, kütüphanelerin yer aldığı 32 bin metrekarelik alan bundan sonra kültür-sanat ve bilim alanı olarak hizmet verecek. Müze Gazhane'nin açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, atıl durumdaki Yedikule Gazhanesi’nde de restorasyon çalışmalarına başladığını açıkladı.

T24 Haber Merkezi-

Tarihi Hasanpaşa Gazhanesi, 1892 yılında Anadolu Yakası’nın havagazı ihtiyacını karşılamak amacıyla açıldı. 111 yıl boyunca Kadıköy ve çevresine havagazı sağlayan Hasanpaşa Gazhanesi, 1993 yılında İstanbul’da doğalgazın kullanılmaya başlamasıyla kapatılarak atıl halde bırakıldı. Mimarlar Odası'nın başlattığı hukuk mücadelesi, Kadıköy Belediyesi'nin yürüttüğü koruma projeleri, Gazhane Çevre Gönüllüleri'nin tarihi yapının yok olmasını engellemek için verdiği mücadeleyle birlikte İTÜ Mimarlık Fakültesi tarafından hazırlanan restorasyon projesi, Koruma Kurulu tarafından 2014'te onaylandı.

Hasanpaşa Gazhanesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları, yeni dönemde tamamlandı. 130 yıllık endüstriyel miras, içerisinde 6 sergi ve müze salonu, 2 tiyatro ve konser salonu, performans stüdyoları, kütüphane, İstanbul Kitapçısı, atölyeler, ortak çalışma alanlarıyla bir kültür kampüsüne dönüştürüldü. İstanbul’un kültür sanat hayatında önemli mekanlardan biri olmaya aday olan Müze Gazhane, düzenlenen etkinlikle açıldı.

Polat: Kamusal alanların korunmasında eşsiz bir deneyim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Bu alan belki de son 30 yıllık kent mücadelesi içinde, kent bilincinin ve koruma ilkesinin halkla beraber iç içe geçtiğinde nasıl güzel sonuçlar vereceğinin çok güzel bir örneği. Kentte benzer kamusal alanların korunmasında Hasanpaşa örneği eşsiz bir yer deneyim olarak herkesin yıllarca konuşması gereken bir alan. Hasanpaşa'dan bir kültür-sanat havzası üretmeye çalıştık" dedi.

Prof. Dr. Afife Batur'un adı Müze Gazhane'de yaşatılacak

Müze Gazhane'de önümüzdeki günlerde İBB'nin kültür birimleri tarafından yoğun bir etkinlik programı düzenleneceğini anlatan Polat, Müze Gazhane'de yaşam ve kültür-sanat odağı yaratılacağını ifade etti. Projede büyük emekleri olan ve 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Afife Batur'un isminin Müze Gazhane'de bir kütüphaneye verildiğini açıklayan Polat, ayrıca Müze Gazhane'de Afife Batur adına etkinlikler yapılacağını ve önümüzdeki aylarda bir konferans düzenleneceğini söyledi.

Odabaşı: Bilime ve sanata inanların zaferi

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da "Bugün sadece bir kültür merkezinin açılışını yapmıyoruz, bizim için, Kadıköylüler için hasreti bitiriyoruz. Bugün burada, Gazhane ile Kadıköylü, Gazhane ile İstanbullu kucaklaşıyor. Yaklaşık 30 yıl süren bir mücadele bugün; direnenlerin, üretenlerin, bilime ve sanata inananların zaferiyle taçlanıyor. Bugün burada, Kadıköy’ü var eden değerlerine bir yenisini daha ekliyoruz" diye konuştu.

İmamoğlu: Gazhane bundan sonra sanata ve bilime ışık olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Yıllar boyu İstanbul'a enerji veren ve ışık olan Hasanpaşa Gazhanesi, bundan böyle kültüre, sanata ve bilime ışık olacak. Müze Gazhane, sosyal hayatın merkezi haline gelecek" dedi. İmamoğlu, Gazhane'nin korunmasına katkı sağlayan Prof. Dr. Afife Batur, İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Gülsün Tanyeli, Yıldız Salman, Deniz Aslan, Sevim Aslan ve Gazhane Çevre Gönüllüleri’ne teşekkür etti.

İklim ve karikatür müzesi

Kültür- sanat ve bilim etkinliklerinin düzenleneceği Müze Gazhane hakkında bilgi veren İmamoğlu, "Burada iklim müzesi var. Çocukların ilgisini çekecek ve okulların hafta içi toplu ziyaretlerle buraya geldiğinde belki de çocuklarımızın iklim değişikliğini, doğayı en güzel şekilde öğrenebilecekleri bir yapıda kurulmuştur. Buranın çok dinamik bir yapı olmasını istiyoruz. Karikatür müzesinin, bilim merkeziyle beraber tiyatro salonlarımız Şehir Tiyatroları açısından da değerli bir nokta olacak burası" diye konuştu.

Yedikule Gazhanesi de kültür sanat alanı olacak

32 bin metrekarelik Müze Gazhane'nin yeni bir sanatsal merkez haline geleceğini vurgulayan İmamoğlu, "Bir başka mutlu haber daha vermek isterim: Burasıyla aynı kaderi paylaşan ve atıl durumda olan Yedikule Gazhanesi’nde de restorasyon çalışmalarına başladığımızı ve orada da sizi, İstanbulluları yine çok değerli bir kültür-sanat alanıyla, müze alanıyla buluşturacağımızı da İstanbullulara müjdelemek istiyorum. Bu projelerimize ek olarak, Haliç Tersanesi’nde, Feshane'de, mülkiyetini alarak İBB bünyesine kattığımız Bulgur Palas'ta ve restorasyonunu tamamlamak üzere olduğumuz Yerebatan Sarnıcı’nda günün ihtiyaçlarını dikkate alarak, çağdaş kültür-sanat alanları yaratarak İstanbullularla buluşturacağız” diye konuştu.