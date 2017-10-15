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Kültür-Sanat

Tarihi han, kablolardan görünmez durumda

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)-  NEVŞEHİRLİ Sadrazam Damat İbrahim Paşa Vakfı tarafından 1723 yılında yapılan Vezir Han'ın girişinde bulunan elektrik ve telefon kabloları, tarihi yapının güzelliği gölge düşürdü

15 Ekim 2017 16:27

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)-  NEVŞEHİRLİ Sadrazam Damat İbrahim Paşa Vakfı tarafından 1723 yılında yapılan Vezir Han\'ın girişinde bulunan elektrik ve telefon kabloları, tarihi yapının güzelliği gölge düşürdü.
Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri\'de Selçuklu Dönemi\'ne yapıların yanında Osmanlı Dönemi\'ne yapılarda dikkat çekildi. Bu yapılardan birisi olan ve Merkez Melikgazi İlçesi\'ne bağlı Cami Kebir Mahallesi\'nde bulunan Nevşehirli Sadrazam Damat İbrahim Paşa Vakfı tarafından 1723 yılında yapılan Vezir Han ana giriş kapısı üzerinde bulunan elektrik ve telefon kabloları Kayserili tarih severleri kızdırdı. Sayısız kablonun üzerinden geçtiği han üzerindeki mermer üzerinde yazılar kablolar nedeniyle güçlükle okunurken, semt sakini esnaflar bu kirliliğe derhal son verilmesi gerektiğini belirtti.

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