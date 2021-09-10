Tarihi fabrika, sanat merkezi olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir'deki Alsancak Tekel Fabrikası'nın Kültür-Sanat Kompleksine Dönüşümü için düzenlenen tanıtım toplantısında binanın sonradan yapılan eklentilerden kurtarılarak sanatsal bir cazibe merkezine dönüştürüleceğini açıkladı.

137 yıllık bina, Kültür-Sanat Kompleksi'ne dönüştürülüyor.

İzmir'in önemli tarihi yapılarından Alsancak Tekel Fabrikası; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın projesiyle yepyeni bir silüete bürünecek.

Bakan Ersoy, "Mevcut alanın kentin sanatsal bir cazibe merkezine dönüşmesi ve dinlenme alanlarıyla kentliyi buluşturan bir mekan alan haline gelmesi hedeflenmektedir" dedi.

Bakan Ersoy, 20 bin metrekare alana kurulacak olan tesiste bir müze ve ithisas kütüphanesi oluşturulacağını, 150 binin üzerine kitap ve derginin yer alacağını söyledi.

Kültür-Sanat Kompleksi'nde; klasik ve çağdaş eserlerin sergilendiği açık ve kapalı sergi alanları bulunacak.

30 Ekim 2020’de meydana gelen deprem nedeniyle ziyarete kapanan İzmir Resim Heykel Müzesi yerine kapasitenin iki kat olduğu yeni bir Resim Heykel Müzesi yer alacak.

Sanat atölyelerinin yanı sıra okuma salonu da yapılacak.