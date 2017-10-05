Tarihi eserlerin minyatürlerini kendi yaptıkları 3D yazıcıdan çıkardılar

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)-SİVAS Bilim ve Sanat Merkezi\'nde (BİLSEM) eğitim gören 11 lise öğrencisi \'Bilsem Maker\' adını verdikleri 3D yazıcı yaptı. Ardından Türkiye ve Sivas\'ın önemli tarihi eserlerinin minyatürlerini bu yazıcıdan çıkardı. Ekip, kendi tasarladıkları yazıcıyı seri üretime geçirerek pazarlamayı hedefliyor.

BİLSEM 10\'ncu sınıfta eğitim gören 11 lise öğrencisi daha önce aldıkları 3D yazısı boyutunun küçük olması ve işlevsel olmaması nedeni ile kendi yazıcılarını yapmaya karar verdi. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Serdar Gülümser\'in öncülüğünde proje hazırlayan öğrenciler 7 aylık bir çalışma sonrası 3 bin 500 lira maliyetle kendi 3D yazıcılarını tasarlayıp imal etti. 57 santimetre yüksekliği ve 37 santimetre genişliği ile piyasadaki yazıcılardan daha büyük olan yerli üretim 3D yazıcıyla \'Bilsem Maker\' adı verildi.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Serdar Gülümser \'Sivas Kodluyor\' projesi kapsamında 3D yazıcı üretmeye karar verdiklerini ve 7 ay gibi sürede makineyi ortaya çıkardıklarını söyledi. Gülümser, \"Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün katkıları ile bir projeye girdik. \'Sivas Kodluyor\' projesi kapsamında öğrencilerimizle bir araya geldik. Kendi daha fonksiyonel 3D yazıcımızı yapmaya karar verdik. 11 öğrencimiz vardı projeye katılan. Bu öğrencilerimizle önce çizimini gerçekleştirdik, projelendirdik. Eksiklerini gördük. Daha sonra parçaları birçok yerden temin ederek bir araya getirdik. Projemiz yaklaşık 7 ayda ortaya çıktı. Bunun 4 ayı çizimlerle geçti, kalan 3 ayda da projeyi ortaya çıkardık\" dedi.

\'TARİHİ ESERLERİ ÇİZEREK 3D YAZICIDAN ÇIKARDIK\'

Bilişim Teknolojileri öğretmeni Serdar Gülümser, makinenin üretiminin ardından Türkiye ve Sivas\'ta bulunan bazı tarihi eserlerin minyatür çıktılarını aldıklarını ifade ederek, \"Makinemizi ürettikten sonra özellikle yöremize ait tarihi değerleri Kale Camisi, Kongre Müzesi gibi eserlerin minyatürlerini çıkararak hem makinemizin işleyişini görmek hem de işe yaradığını gösterebilmek istedik. Sivas Kongresi\'nin yapıldığı tarihi Kongre Müzesi binasının minyatürü yaklaşık 10 saatte ortaya çıktı. Ama bu süre değişken. Kullandığımız kalınlıkla, kaliteyle alakalı bir şey. Kaliteyi arttırdıkça süre daha da uzuyor. Kaliteyi düşürdükçe süre kısalıyor. İç dolgusu dediğimiz bir olay var. İçinin boş, dolu olma kısmı. Bunlarda süreyi etkileyen etmenler. En küçük bir ürünün çıkması 2 saati buluyor\" ifadesini kullandı.

\'EŞSİZ BİR ÜRÜN\'

Makinenin tamamen öğrencilerinin çizimleriyle ortaya çıktığını ve bu nedenle eşsiz bir ürün olduğunu ifade eden Gülümser, şöyle konuştu:

\"Bunu öğrencilerimiz çizdi. Bize ait bir çizim. Öğrencilerimiz bunu uygun programda çiziyor, çizdikten sonra biz bunu makinenin anlayacağı dile çeviriyoruz yazılımı. Sonra makine bunu oluşturuyor. Burada kullanılan malzeme tamamen doğal, kanserojen olmayan PLA dediğimiz bir malzeme. Bu ürün kilo olarak satılıyor. Çok ucuz bir malzeme. 80-100 lira arasında bir maliyeti var. Mesela Kongre Müzesi\'nin bize maliyeti yaklaşık 20 lira oldu.\"

\"DOKTOR OLMAKTAN VAZGEÇTİM\"

Projede yer alan öğrencilerden Sena Köksal, daha önce doktor olmayı düşündüğünü ancak, yazıcı üretiminden sonra mühendisliğe de yeteneğinin olduğunu fark ettiğini ve doktor olmaktan vazgeçtiğini ifade etti. Köksal, \"Çizim aşamasında makinemizin bütün parçalarını çizdik. Nerede hata olabilir, onları gördük. Yapım aşamasında gerekli malzemeleri temin ettik ve parçaları birleştirerek makinemizi yaptık. Makineyi üretirken ben mühendislik alanına da ilgim olduğunu anladım. Çünkü ben de klasik bir meslek olarak tıp düşünüyordum. Ama makineyi yaparken bu alanlara da ilgim ve yeteneğim olduğunu keşfettim. Gelecekte de böyle bir meslek alanına yönelebileceğimi anladım\" dedi.

Projede yer alan bir diğer öğrenci Melisa Sümbüloğlu ise yazıcıyı iç pazara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Sümbüloğlu, \"Makinemiz genelde pazarda çok yüksek maliyetli makinelere karşı kesinlikle daha ucuza mal edilmiş ve daha büyük ürünler alabilen bir makine. 52 santim boyunda ve 32 santim eninde ürünler alabiliyoruz. Bu iç pazarda pazarlamayı düşündüğümüz bir ürün. Şu anda piyasada 15 bin liraya satılan ve özel üretim olan yazıcıları 3 bin 500 liraya mal ederek daha iyisini yaptığına inanıyoruz. Makineyi seri üretime geçirmeyi düşünüyoruz. Çünkü çok yüksek maliyetlere üretilen makineyi çok ucuza, yerli ve milli şekilde ürettik\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI