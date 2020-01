Tarihi bostana otopark inşaatına durdurma

2 Numaralı Koruma Kurulu, Mimar Sinan tarafından 442 yıl önce inşa edilen Büyük Piyalepaşa Cami'nin önünde bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş tarafından yeraltı otoparkı yapılacağı açıklanan bostan alanında kuyu ve havuz tespit etti. Kurul, bostandaki kalıntıların tarihi değeri tespit edilinceye kadar, bu alanda yürütülecek her türlü inşaai faaliyetin durdurulmasına karar verdi.

Mimar Sinan'ın 1573'te inşa ettiği Beyoğlu'ndaki Piyalepaşa Cami önünde bulunan ve 16. Yüzyıl camilerine gelir kaynağı olan bostanların son örneklerinden biri olan Piyalepaşa Bostanı'nda eski bir kuyu ve havuz tespit edildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ezgi Çapa'nın haberine göre, Beyoğlu Kent Savunması üyesi avukat Eren Can, tarihi bostanın 'arkeolojik değeri olan alan' olarak tescil edilmesi talebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurdu. Bostan arazisinde eski bir kuyu ve havuz tespit eden İstanbul 2 Numaralı Koruma Kurulu, incelemelerin tamamlanmasına kadar arazide her türlü inşai ve fiziki uygulamanın durdurulmasına karar verdi. Kurul bu süreçte araziye ait eski fotoğraf, harita ve bilgilerin incelenmesini de talep etti. Karar başta, bostan arazisine yeraltı otoparkı yapacak olan İBB olmak üzere, Beyoğlu Kaymakamlığı, Beyoğlu Belediye Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bildirildi. Kuyunun niteliğinin belirlenmesi gerektiğini belirten Eren Can, "İnşaat devam edemez. Kuyunun niteliğinin belirlenmesi gerekiyor. Ancak bizim talebimiz bostanın bir bütün olarak, kültür varlığı olarak tescil edilmesi ve korunması yönünde" diye konuştu.

Otopark isteniyor

Osmanlı'nın 15 ila 17. Yüzyıldaki ziraat teknolojisine ilişkin önemli veriler taşıyan 49 bin metrekarelik alanda, yeraltı otoparkı yapılacağı Mayıs ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından duyurulmuştu. 10 ayda tamamlanması planlanan Piyalepaşa Cami Zeminaltı Otoparkı ve Çevre Düzenlemesi projesinin 343 araç kapasiteli olacağı açıklanmıştı.