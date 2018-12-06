Tarihi Ayazini Kilisesi tahrip edildi

Frig Vadisi tahribata uğradı. Bölgedeki kaya mezarları, kilise ve kaleler zarar gördü. Vadide bulunan Ayazini Kilisesi’nin duvarlarının ise dinamitle patlatıldığı tespit edildi.

MS 1000'li yıllarda yapıldığı bilinen Ayazini Kilisesi Akhisar'ın İhsaniye ilçesinde bulunuyor Aynı zamanda manastır olarak kullanılan kilisedeki patlama sonrası çökme nedeniyle bazı girişler kapandı. İç duvarlarda ise yazılar ve gamalı haç figürleri görüldü.

Tahribatla ilgili Hürriyet’ten Salim Uzun’a konuşan Afyon Kocatepe Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ümit Emrah Kur , yapılan incelemelerde kilisenin özel bir aletle yumuşak yapıya sahip duvarlara delik açtığını daha sonra bu deliklere dinamit lokumları yerleştirildiğini tespit ettiklerini açıkladı. “Patlamalar birçok yapıya zarar veriyor. Tabii bu süreçten biraz da biz sorumluyuz. Buradaki arkeolojik kazılar çok yeterli değil. Bazı alanlar ise maalesef başıboş kalmış.” Dedi.

Kaçak kazalarla mücadele konusunda kamu kurumlarıyla birlikte hareket edildiğini belirten Afyonkarahisar Müze Müdürü Mevlüt Üyümez, jandarma ve diğer kurumların konuyla ilgili çabasını “ İş öyle noktaya geldi ki bölgede geceleri drone denetimi yapılıyor. Tespit edilen kaçak kazılara da anında müdahale ediliyor” sözleriyle ifade etti.

İhsaniye Belediye Başkanı Şaban Çabuk ise konuyla ilgili olarak “Burada çok önemli kiliseler, kral mezarları var. Tabii bu özellikler definecilerin de dikkatini çekiyor. Biz her türlü önlemi alıyoruz. Yine de bazı noktalarda tahribat olduğu doğru” dedi.