Tarihi Antakya tokmakları, tuvale girdi

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY\'da yaşayan ressam Canseven Bahçeci, tarihi Antakya evlerinin kapı tokmaklarını yağlı boya resimlerine monte ederek, kendine özgü çalışma yapıyor.

Tarihi Antakya evlerindeki her bir kapı tokmağının ayrı bir anlam ve mesaj içerdiğini belirten Bahçeci, bunu sanatla birleştirdiğini söyledi. Tokmağı monte ettiği tuval üzerine kapı resmi yaptığını belirten Bahçeci, bunun kendine özgü bir çalışma olduğunu dile getirdi. Bahçeci, \"Eski Antakya evlerinin kapı tokmakları, kapı aksesuarları ve eski pencereleri tuvale monte ederek yapmış olduğum yağlı boya çalışmalarım beklediğimin üzerinde ilgi gördü. Bu çalışmalarımı beğenen dostlarımın yeni eserlerimde kullanmak üzere atölyeme yeni aksesuar getirmeleri sonrasında daha birçok esere imza atma imkanı buluyorum\" dedi.



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