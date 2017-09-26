T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Tarihi Antakya tokmakları, tuvale girdi

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY'da yaşayan ressam Canseven Bahçeci, tarihi Antakya evlerinin kapı tokmaklarını yağlı boya resimlerine monte ederek, kendine özgü çalışma yapıyor

26 Eylül 2017 16:06

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY\'da yaşayan ressam Canseven Bahçeci, tarihi Antakya evlerinin kapı tokmaklarını yağlı boya resimlerine monte ederek, kendine özgü çalışma yapıyor.
Tarihi Antakya evlerindeki her bir kapı tokmağının ayrı bir anlam ve mesaj içerdiğini belirten Bahçeci, bunu sanatla birleştirdiğini söyledi. Tokmağı monte ettiği tuval üzerine kapı resmi yaptığını belirten Bahçeci, bunun kendine özgü bir çalışma olduğunu dile getirdi. Bahçeci, \"Eski Antakya evlerinin kapı tokmakları, kapı aksesuarları ve eski pencereleri  tuvale monte ederek yapmış olduğum yağlı boya çalışmalarım beklediğimin üzerinde ilgi gördü. Bu çalışmalarımı beğenen dostlarımın yeni eserlerimde kullanmak üzere atölyeme yeni aksesuar getirmeleri sonrasında daha birçok esere imza atma imkanı buluyorum\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA HATAYCanseven BahçeciAntakyaTarihi AntakyaBahçeciTokmağıBuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24