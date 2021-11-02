Tarihi anıtlar ve binalar, lösemili çocuklar için turuncu ışıklarla aydınlatıldı

LÖSEV, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda, lösemiye karşı farkındalık oluşturmak adına bu yıl “Maskemi Atarım, Hayalime Koşarım” mesajı ile tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak etkinliklere başladı. Bu kapsamda birçok kurum ve kuruluş gece bina aydınlatmalarını turuncu yaparak haftaya ve çocuklara destek veriyor.

“Maskemi Atarım, Hayalime Koşarım” mesajı ile farkındalık yaratmayı hedefleyen LÖSEV (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı), hafta boyunca tüm Türkiye’de birbirinden farklı etkinliklerle, çocukluk çağı kanserleri içinde en sık görülen lösemiye dikkat çekmeye devam edecek. Haftanın ve löseminin rengi olan 'turuncu' ve birçok farklı etkinlik ile tedavisi süren çocuklara umut aşılanırken, lösemiyle mücadelede bireylere ve topluma düşen görevler vurgulanacak.

Hayallere giden yol turuncu ışıklarla aydınlatılıyor

Türkiye genelinde, kurumsal sosyal sorumluluk sahibi birçok kurum ve kuruluş 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda gece bina aydınlatmalarını turuncu yaparak haftaya ve çocuklara destek veriyor. Ülke genelinde tarihi anıtlardan modern yapılara, kamu kuruluşlarından özel kuruluşlara dek köprü, gökdelen, anıt gibi yüzlerce noktada turuncu ışıklarını 1 Kasım itibarıyla yakmaya başlayan kurum ve kuruluşlar, sosyal medya hesaplarından ‘#lösemili1çocuğunhayali’ ve ‘#lösev1998’ etiketleriyle haftaya destek veriyorlar.

LÖSEVin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Destek olmak isteyen herkes LÖSEV ’in sosyal medya hesaplarını takibe alarak, #lösemili1çocuğunhayali etiketi ile hafta boyunca paylaşımlar yapabilir, etkinliklere katılarak lösemiye dikkat çekebilir ve bu mücadelede çocukların sesi olabilir. Ayrıntılı bilgi için www.losev.org.tr den 0312 447 06 60 numaralı telefonlardan bilgi alabilirsiniz.” denildi. (DHA)