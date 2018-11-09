Tarihi Anadolu Hamidiye Tabyası ziyarete açıldı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı\'nın güvenliğinin sağlanması için 1892 yılında 2\'nci Abdülhamid tarafından yaptırılan Anadolu Hamidiye Tabyası, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın 40 milyon TL ödenek ayırarak 2014 yılı Şubat ayında başladığı \'Anadolu Hamidiye Tabyası ve Gelibolu Minia Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenlemesi\' projesi 2017 yılında tamamlandı. Çanakkale Boğazı\'nın güvenliğinin sağlanması için 1892 yılında Sultan 2\'nci Abdülhamid tarafından yaptırılan Hamidiye Tabyası\'nda 10 tescilli bonet (cephanelik) bulunuyor. Proje kapsamında, denize paralel bölümdeki 10 bonet butik müze haline getirilerek, Çanakkale Savaşları\'nın burada ziyaretçilere farklı bir konseptle anlatılması için yeniden tasarlandı. 100 dönümü kapsayan tabyanın boş alanlarına da ziyaretçiler için yaya ve bisiklet yolları yapıldı, çocuk oyun parkları kuruldu. Mescit, tuvalet, seyir terası, amfi tiyatro, tören alanı ve kafeterya yapıldı.

Çanakkale Boğazı\'nın Marmara Denizi\'nden Ege Denizi\'ne kadar uzanan su yolunun minyatürü de yine tabya içinde yer aldı. Çanakkale Savaşları sırasında kullanılan bir tarihi top da bonetler arasındaki top atış alanına yerleştirildi.

\'TOPÇULARIN GÖREVİNİ EN İYİ YAPTIĞI TABYALARDAN BİRİ\'

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Hamidiye Tabyası\'nın Abdülhamid Han döneminde Çanakkale Boğazı\'nın İstanbul\'un güvenliğini sağlamak üzere inşa edilmiş tarihi bir mekan olduğunu söyledi. Anadolu Hamidiye Tabyası\'nın 1915 Çanakkale Deniz Savaşı\'nda bizzat sıcak çatışmanın yaşandığı ve topçu birliklerinin görevlerini en iyi şekilde yaptığı tabyalardan biri olduğunu belirten Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şunları dedi:

\"Savaş sonrasında dönem dönem askeri hizmetlerde kullanılmış, bir dönem de terk edilmiş haldeydi. 2011 yılında bu tabyayla alakalı Kültür ve Turizm Bakanlığı restorasyon çalışmalarına başladı. Ve 2014 yılında da ihalesi yapılarak bu tabya için çalışmalara başlandı. 2017 yılında da restorasyon çalışmaları tamamlandı.\"

\'TABİRİ CAİZSE TAM BİR MİLLET BAHÇESİ OLACAK\'

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen tabyanın, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak sorumluluğunu üstlendikleri tarihi mekan olduğunu belirten Alan Başkanı Kaşdemir, şöyle konuştu:

\"Çanakkale\'nin merkezinde geniş, 100 dönümlük bir tarihi mekan çok işlevli bir hale getirildi. Bonetlerdeki müzeleriyle, tören alanıyla, oyun parklarıyla burası bir yaşam merkezi olacak. Sadece belirli zaman aralıkları içinde açılmış bir yer olmaktan ziyade, Çanakkale\'nin tam merkezinde insanların gün boyunca müze ziyareti, parklarda zaman geçirmeleri ve Boğaz\'ı seyretmeleri konusunda tam bir yaşam merkezi haline gelecek. Tabiri caizse tam bir millet bahçesi olacak. Bugün itibarıyla Çanakkale\'ye böyle bir eser kazandırmış olmaktan mutluyuz ve haklı gururunu yaşıyoruz. Bütün halkımızı buraya davet ediyorum, ziyarete bekliyorum.\"

\'TARİHİ MEKANLARA NE KADAR ÖNEM VERİLDİĞİNİN GÖSTERGESİ\'

Hamidiye Tabyası\'nın restorasyon maliyetinin yaklaşık 40 milyon lira civarında olduğunu da kaydeden Kaşdemir, \"Bu da hükümetimizin tarihi mekanlara ne kadar çok önem verdiğinin bir göstergesidir. Bugün bu yer fiilen bir ziyarete açma çalışmasıydı. Önümüzdeki süreçte uygun görülen bir tarihte, üst düzey geniş bir katılımla resmi açılışını yapacağız\" dedi.

VALİ TAVLI, TABYAYI GEZDİ

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından halkın ziyaretine açılan Anadolu Hamidiye Tabyası\'nı Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ile protokol üyeleri gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

İLK 10 GÜN ÜCRETSİZ

Çanakkale Barbaros Mahallesi\'nde bugün kapılarını ziyaretçilere açan Hamidiye Tabyası\'nda ilk 10 gün müzelere girişler ücretsiz olacak, ardından ziyaretçiler 10 TL ücret ödeyecek. 18 yaş altı, 65 yaş üstü, şehit yakınları ile gazilere ise müzelere girişler ücretsiz olacak.



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