Tarihi Alkazar Sineması; Refik Anadol, Ebrar Karakurt ve sürpriz bir gösteriyle geri döndü

T24 Kültür Sanat

Beyoğlu’nun sembol adreslerinden Alkazar Sineması yepyeni bir sahneye dönüşüyor. Alkazar Sineması Nike’ın destekleriyle hayata geçirilen ‘HOPE Alkazar’ ile gençliği spor, kültür ve sanat ekseninde harekete çağırarak kapılarını yeniden açıyor. Sosyal iyilik amacını merkezine aldığını belirten HOPE Alkazar, herkesi kucaklayan, dijital ve fiziksel bariyerler olmaksızın her yerden erişilebilen bir platform olduğunu açıkladı.

Ebrar Karakurt ve Cedi Osman gibi spor dünyasındaki ve zihinlerdeki bariyerleri aşıp zirveye tırmanan sporcular, geleceğin atletlerine ilham verecek atölyeler düzenliyor. Refik Anadol, Esra Gülmen gibi tabuları yıkan genç sanatçı ve tasarımcılar bu topluluğun parçası olarak öne çıkarken DansFabrika, Cihangir Yoga, SosyalBen, Onaranlar Kulübü gibi yenilikçi ve cesur ekiplerin etkinlikleri, yine bu çatı altında gerçekleşiyor. Başka Sinema’nın katkılarıyla da film gösterimleri yapılacak.