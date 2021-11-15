Tarihi Alkazar Sineması kapısını açtı

Beyoğlu'nun sembol adreslerinden Alkazar Sineması 5 yıl süren restorasyon çalışmaları sonrası yeniden kapılarını açtı. Alkazar Sineması'nın açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın katılımıyla gerçekleşti. Refik Anadol'un Alkazar Dreams adlı eserleri sergilendi.

Açılış sonrası konuşan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Alkazar Sineması tarihi bir mekan. Birkaç nesil için sinema deyince Alkazar Sineması'na gelmeyi hatırlıyor. İnsanlarımız o anılarını ve hatıralarını burada yeniden yaşayacakları için çok mutluyuz. Sonuçta Kültür ve Turizm Bakanlığının en önemli hedefi tarihi mekanları restore etmek ve kullanarak onları korumaktır. Burada da bir tarihi mekan restore edildi. Ama en önemlisi yine bu tarihi yapı kültür ve sanatla iç içe bir şekilde yaşayacak. Bu yapı 10 senedir kullanılmaz halde. Son derece mutluyuz. Elbette daha yapılacak çok işimiz var. Emeği geçen herkesi takdir ve teşekkür ediyorum" dedi.

Yapının restorasyon sürecinde maddi destek sağlayan Hışım Grup Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım ise, "Bu yapının restorasyon süreci 5 sene sürdü. Çünkü yapıda bulunan işlemeler tarihi dokuya uygun bir şekilde restore edildi. Alkazar Sineması önümüzdeki hafta itibarıyla ziyaretçilere açık olacaktır" diye konuştu.