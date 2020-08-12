Tarihe tanıklık eden Yoros Kalesi harabe halde!

Doğu Roma dönemine ait olan ve Beykoz'da bulunan tarihi Yoros Kalesi'ne bazı ziyaretçiler tarafından zarar veriliyor. Tarihe tanıklık eden taşlara sprey ve boyalarla yazılar yazılırken, tarihi kalenin içine de çöpler atılıyor.

Beykoz'da Anadolukavağı yakınlarında bulunan ve köklü bir tarihe sahip önemli eserler arasında yer alan Yoros Kalesi'ni her gün çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Daha önce arkeolojik kazı çalışmalarının da yapıldığı kale Doğu Roma dönemine ait.

Doğu Roma'dan sonra Cenevizliler'in eline geçen ardından ise Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğine giren tarihi yapı günümüze kadar ulaşmış durumda. Eşsiz bir Boğaz manzarasının da görüldüğü kaleye özellikle bahar ve yaz aylarında ziyaretler artıyor. Ancak son dönemde bazı ziyaretçiler tarafından tarihi kaleye zarar veriliyor. Kalenin tarihe tanıklık eden taşlarına sprey ve boyalarla isimler, tarihler ve kelimeler yazıldığı görülüyor.

Kalenin iç kısmındaki taşlarda da benzer manzaralar var. Taşlara yazılan yazılar kadar yerlere atılan çöpler de dikkat çekiyor. Yoros Kalesi'nin içler acısı halini görenler duruma tepki gösterirken, kaleye yakın alanda mangal yapanların bıraktığı közleri görmek de mümkün. Beykoz'da bulunan Yoros Kalesi havadan da görüntülendi.