Tarihçi Mehmet Genç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Genç'in vefatına ilişkin yayınladığı mesajında ''Kıymetli tarihçi, güzel insan, muhterem hocamız Mehmet Genç dar-ı bekaya irtihal eyledi. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun'' ifadelerini kullandı.

Şentop: Yeri doldurulamayacak bir müdekkik âlim idi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop mesajında, ''Mehmet Genç Hocamızın vefatını derin üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Yeri doldurulamayacak bir müdekkik âlim idi. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"'Alimin ölümü alemin ölümü gibidir.' Mehmet Genç hocamız ahirete irtihal eyledi. Mekanı cennet olsun. Büyük bir alim, tertemiz kalbi olan güzel bir insandı. Titiz, çalışkan ve cesur bir sosyal bilimciydi. Hocama Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum."

Mehmet Genç kimdir?

Tarihçi Mehmet Genç, 4 Mayıs 1934 yılında Artvin, Arhavi'de dünyaya geldi. Osmanlı İktisat Tarihi üzerine yapmış olduğu çalışmalar ile tanınıyordu. 1956 yılında başladığı doktorasını 1996 yılında tamamlayan Mehmet Genç, İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'ni 1953 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümünü 1958 yılında bitirmişti.