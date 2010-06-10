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Yaşam

Tarih Vakfı'ndan Uluslararası Sempozyum

Tarih Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 19–20 Haziran 2010 tarihinde, İstanbul’da Toplumsal Barış İçin Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Ulus

10 Haziran 2010 03:00

T24- Tarih Vakfı’nın Şubat 2009’dan beri yürüttüğü ve Avrupa Birliği ile İstanbul İsveç Başkonsolosluğu tarafından desteklenen “Toplumsal ve Siyasal Çatışmaların Yaşandığı Toplumlarda Uzlaşma Aracı Olarak Eğitimin Rolü” projesi kapsamında  Tarih Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 19–20 Haziran 2010 tarihinde, İstanbul’da Toplumsal Barış İçin Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Uluslararası Sempozyumu’nu düzenliyor.


İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü BS2 Salonu’nda gerçekleştirilecek sempozyumla, eğitimin toplumsal barışa katkısı üzerine yürütülen çalışmaların ve çeşitli ülke deneyimlerinin paylaşılması amaçlanmaktadı r. Türkiye’de eğitim süreçlerinin çatışma ortamına etkilerini Kürt sorunu bağlamında anlamaya yönelik olarak yürütülen alan araştırması bulgularının da sunulacağı sempozyum, toplumsal ve siyasal çatışmaların azaltılmasında ve toplumsal barışın inşasında eğitimin oynayabileceği rolün önemini ortaya koymayı hedeflemektedir.


Katılım, 0212 522 02 02/29 numaralı telefondan Bahar Bilgen'i arayarak, ya da
baharbilgen@ tarihvakfi. org.tr adresine e-posta gönderilerek ön kayıt yaptırılabilir.


Sempozyum programına http://www.tarihvakfi.org.tr/download/sempozyum_program.doc linkinden ulaşılabilir.

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