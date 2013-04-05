CHP'li Tarhan: Yasaya şeytan ayeti koymak istiyorlar



CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, hükümetin çözüm süreciyle devletin bölünmezliğini ortadan kaldırmaya çalıştığını savunarak, “Anayasaya bir tür şeytan ayeti sokmak istiyorlar” dedi.

CHP'li Tarhan, Öcalan'ın talimatıyla uygulamaya konulan bu projeden, AK Parti'ye oy veren yurttaşların, hatta AK Parti'li milletvekillerinin de kuşkulu olduğunu savunarak, ''Millet demez mi, 'biz size ülkeyi PKK ile birlikte yönetmeniz için mi ruhsat verdik, oy verdik. Neden gelip bize olanları anlatmıyorsunuz? Devlet cebinden lojistik destekli komisyonlarla yürütüyorsunuz'' ifadelerini kullandı.

''Bu plastik komisyoncukların içinde kimin bulunduğunun önemli olmadığını'' belirten Tarhan, şunları ifade etti:

''Bu komisyonların içinde Ali olsa ne yazar, Veli olsa ne yazar. Hatta içinde, 'Türk Bayrağı'nın adı değişsin' diyen bir kadın olsa ne yazar, 'gün gelecek sizi keseceğiz' diyen bir adam olsa ne yazar. Aynı ekipten hatta baştan ekibi sakil ilan eden bir adam olsa ne yazar. Hiç fark etmez, mühim değil. Ama sonuçta düşülen durum vahim. Erdoğan'ın düştüğü çaresizlik ve teslimiyet aslında sadece onun teslimiyeti ve çaresizliği değil, Türkiye Cumhuriyeti'ni düşürdüğü durumdur mühim olan.

Hükümetin kendilerine “ahlaksız teklif” yaptığını öne süren Tarhan, şöyle konuştu:

“Bize gelen son istek ise Başbakan'ın yanlışlarının ve terör örgütünün meşrulaştırılmasına dönük zavallı bir çabadır. Ancak biz bunun bir parçası olmayacağız. Çünkü demokrasi gerçekten bu kadar yanlışı kaldırmaz. İktidarı aklamak için bir komisyon kurulması Meclis'in, Öcalan'ın oyuncağı olmasının resmen kabulü demektir. İşte bu yüzden biz bu komisyonda yokuz. Öcalan, Erdoğan birbirlerini ağırlasınlar artık. Tıpkı anayasayı birlikte yapmayı düşündükleri gibi. Bunu millete de

CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında çözüm sürecine yönelik eleştirilerde bulundu.

''Silahlarını mağaraya bırakıp, çekip gitsinler'' söylemiyle açılımda frene basıldığını savunan Emine Ülker Tarhan, sürecin İmralı ve Kandil'in inisiyatifinde olduğunu söyledi. Tarhan, Başbakan'ı gölgede bıraktığını ve epey ürküttüğünü iddia etti.

“Akil İnsanlar” komisyonuna yönelik eleştirilerde bulunan Tarhan, “İsimlerini Başbakan'ın tek tek belirlediği meşhur Heyet-i Nasiha var. Bu süreçte, bunlarla arayı kapatma, kamuoyu yarışında biraz ön alma, şov yapma olanağı yaratacağını hesaplamıştır'' dedi

çıkıp anlatsınlar ve plastik komisyonları zehir katılmış mayalarıyla bir suçu aklamak için artık uğraşıp dursunlar.''

''Başbakan'ın sanki aklı yokmuş gibi millete akıl dağıtma timleriyle uğraştığı sürece de yanlışlarına devam edeceğini'' savunan Emine Ülker Tarhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Dolmabahçe'de meslek içi eğitime alıp ülkemizi 7 parçaya bölmek için sahaya sürdüğü hisseli harikalar kumpanyasını bırakın millet, aslında kendisi bile kaile almamaktadır. Hiç kimse kâle almamaktadır. Gözünü başkanlık ve eyalet hırsı bürümüş olanlar, anayasa tekliflerini dikkatle okuyunuz. Bunlar devletin bölünmezliğini birlikte kaldırmak istiyorlar, anayasaya bir tür şeytan ayeti sokmak istiyorlar. Millet bunları görmüyor mu dersiniz? Millet bu olanları muhtemelen görüyor. Yeni Osmanlı düşü kuran Erdoğan ve Öcalan'ın barış kisvesiyle bu ülkeyi bölme, parçalama rüyası geçmişler olsun bitmiştir. Çünkü adını bile söylemeye cesaret edemedikleri, çekindikleri bu millet buna izin vermez.''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreçten yana olduğu ama parti içindeki ulusalcıların buna engel olduğu'' yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Tarhan, ''Dedikodularla hareket edemem. Yani böyle bir deli saçmasına yanıt veremem'' dedi.