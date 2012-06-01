Tarhan Erdem: Tayyip Erdoğan başkanlığa aday olursa kazanamaz!

-Tarhan Erdem

Radikal/31.05.2012

Zamanla değişen Başbakan Erdoğan, son günlerde yaptığı açıklamalarla başkanlık seçimini kazanma olanağını bana göre kaybetti. Nereden çıkardığımı soracağınızı, benim de sorunuza açık cevap veremeyeceğimi bilerek bir gözlemimi yazmak istiyorum... Bu hafta başında, uzun zamandır konuşulan bir konu, benim kafamda açıklık kazandı: 12’nci cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan olmayacaktır.

Konuyu biraz genişleteyim: Ocak ayında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı (CB) Seçimi Kanunu’nun geçici b.irinci maddesinin birinci fıkrası şöyledir: “On birinci cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır.

Bu hüküm, anayasanın 5678 sayılı yasayla değiştirilip halkoyuyla kabul edilen 101’inci maddesinin sözüne ve özüne karşı olması, anılan kanunun uygulanmasıyla oluşan TBMM’yi hukuki temelden yoksun bırakması nedenleriyle anayasanın birçok maddesine aykırıdır. Bu aykırılıkları göz önüne alarak Anayasa Mahkemesi bu hükmü iptal etmelidir. İptal ettiğinde, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) hemen seçim takvimini yayımlayacak ve CB seçim dönemi başlayacaktır. Bu durumda Sayın Erdoğan’ın başkan adayı olma ihtimali yok denecek kadar azdır.

İlk konu anayasa değişikliği

Anayasa Mahkemesi’nin bu hükmü iptal etmemesi durumunda, Sayın Gül’ün ‘görev süresi yedi yıldır’ hükmü yürürlüğe girecek ve 2014 yılı temmuz- ağustos aylarında seçim yapılarak on ikinci CB görevine başlayacaktır.

İlk konu anayasa değişikliğidir. Haziran 2014 tarihinde, anayasa değişikliğinin 1/Başkanlık sistemini kapsayarak veya 2/Meclis sistemini sürdürerek yürürlüğe girmiş olması ya da 3/Yeni anayasanın yapılamayıp mevcut anayasanın yürürlükte bulunması ihtimalleri vardır.

Kamuoyunda, Sayın Erdoğan’ın her durumda başkanlığa aday olacağına inanılmaktadır. Böyle midir değil midir?

Başbakan’ın, iki yıl önce, adaylığın üç dönemle sınırlandığını hatırlattığında, “Kuralı değiştirirsiniz” diyen bir partiliye karşı “Ben o adam değilim” sözünü çok düşüneceğini, sonra bir karar vereceğini sanıyorum.

Benim analiz etmek istediğim, aday olması veya olmaması değil; aday olduğunda seçilip seçilemeyeceğidir.

Kamuoyunda Erdoğan’ın aday olduğunda başkan seçileceğine inanılmaktadır. Bu yargı gerçek midir?

Erdoğan değişti

Sayın Erdoğan’ın görüşlerinde, görüşlerini halka anlatışında, bakan ve milletvekilleriyle ilişkisinde dört-beş ay öncesine göre farklılıklar başladığını görüyordum. Bu değişim zamanla arttı, son günlerde bana bir karar verdirecek düzeye geldi. Şimdi yazacağımı bu gözlemlerime dayanarak yazıyorum.

Buraya geldiğimde, yazılarımı sürekli okumayanlar için kendimle ilgili bir hususu yazmalıyım. Ben son iki seçimde bağımsız adaya, son halkoylamasında da ‘evet’ tarafında oy verdim.

Evet oyu çok doğru karardı; bu değişiklikler sayesinde ülkemiz, insan haklarında eskisinden daha ileridedir.

Şimdi 2014 seçimiyle ilgili, sadece kişisel düşüncemi, gözlemlerim dışında bir kanıtım olmadan, özetlemek istiyorum:

Sayın Erdoğan, 2014’te aday olursa başkanlığı kazanamaz. Ona seçimi CHP ve diğer partilerin yöneticilerinin topyekûn hataları kazandırabilir. Kazandığı takdirde ülkede huzur kalmaz! “Huzur kalmaz” bulabildiğim yumuşak bir ifadedir!

Sayın Erdoğan bu durumu değiştirebilir mi? Tabii değiştirebilir; sağlam iradesi var; diline çoğunlukla hâkim, deneyimli bir siyaset adamı. Son hafta içinde söylediklerini alt alta yazıp soğukkanlılıkla her satırda yazılanla kimleri niçin kaybettiğine doğru karar verebilirse esenlik yoluna girer!