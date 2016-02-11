Tarhan Erdem: Neresi elimizden alınmış da şimdi oraları 'yeniden vatan yapmak için' şehitler veriyoruz?

KONDA Yönetim Kurulu Başkanı ve Radikal gazetesi yazarı Tarhan Erdem, Güneydoğu’da yaşanan operasyonlara dair, “780 bin kilometrekarenin neresi elimizden alınmıştı da, şimdi oraları "yeniden vatan yapmak için" şehitler veriyoruz?” diye sordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün öğretmen atamaları töreninde yaptığı konuşmada Güneydoğu'da operasyonlar sürerken duvara, "Seni seviyoruz uzun adam" diye yazarak önünde bayrakla poz veren özel harekât polisleri için "Sonuna kadar yanınızdayız. Onlar orada şehit olmaya inanmışlar. Sıkıntılı yerler var, doğru. İşte bak o sıkıntılı yerlerde şu anda bu kadar şehitler veriyoruz değil mi? Niye veriyoruz, bu toprakları yeninden vatan yapabilmek için veriyoruz” dedi. Erdem bu sözlere ilişkin, “Memleketi cehenneme çevirmesinin nedeni “vatanımızı yeninden vatan yapabilmek” değildir. Sayın Erdoğan, bu kıyametin iç politika meselelerinden yaratıldığını hepimizden iyi biliyor” ifadesini kullandı.

Erdem’in Radikal’de “‘Yeniden vatan yapabilmek’ İçin mi?” başlığıyla bugün (11.02.2016) yayımlanan yazısı şöyle:

30 bin öğretmenin atama töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda; “Dün bana şöyle bir resimli mesaj geçmişler. İki tane özel harekâtçı, "Yürü uzun adam arkandayız" diye. Çok duygulandım. Onlar orada şehit olmaya inanmışlar” demiş ve eklemiş: “Sıkıntılı yerler var, doğru. İşte bak o sıkıntılı yerlerde şu anda bu kadar şehitler veriyoruz değil mi? Niye veriyoruz, bu toprakları yeninden vatan yapabilmek için veriyoruz".

Bir iki hususu, ne dediklerinin ve niye inandıklarının bilinmediğini sanmasınlar diye belirtmek istiyorum.

1/ Sayın Erdoğan politikalarını destekleyen afiş kıvamında fotoğraf ve sözlerin gönderilmesinden duygulandığına göre, karşı fotoğraf ve sözlerin gönderilmesinden de fazla rahatsız olmayacaktır; en azından eleştiri mesajları gönderilmesini sakıncalı ve tehlikeli bulmamaktadır! Oysa O, karşı gösterileri “kişiliği aşağılama” olarak görüp yargıya vermeyi alışkanlığa çevirmiş bir siyaset adamımızdır.

Cumhurbaşkanının iki genç kahramanın övgüsünü öğretmen atama töreninde nakletmesini, büyüklük duygusunun nerelere uzandığını göstermesi bakımından ilgi çekici buldum.

2/ Sayın Erdoğan fotoğraftaki “Seni Seviyoruz Uzun Adam” ibaresini, toplantıya katılanlara, “Yürü uzun adam arkandayız” olarak anlatmış.

İnsanlar bir siyaset adamını severler veya sevmezler; bir duygu işidir. Ancak insanların bir siyaset adamının arkasından gitmeleri, görüş ve değerlendirme sonunda oluşan karardır. Her sevgi, sevilenin arkasından gitme sonucunu vermez; her arkasından gidilen kişi de sevilmeyebilir. Menderes sevilen bir liderdi, arkasından gidilen bir devlet adamı değil. İnönü sevilen değil, hatta sevilmeyen ama arkasından gidilen bir liderdi. Demirel bence sevilen ve bazen de arkasından gidilen siyaset adamıydı.

Sayın Erdoğan’ın seveni çoktur, sevdiği için arkasından gideni de. Gerçek gelecekte yazılacaktır.

3/ Sayın Erdoğan kendisine gönderilen resimdekileri hatırlatıp, “Onlar orada şehit olmaya inanmışlar” diyor ve ekliyor: “Niçin şehit veriyoruz? bu toprakları yeniden vatan yapabilmek için veriyoruz”!

Şimdi sormak gerekmez mi; 780 bin kilometrekarenin neresi elimizden alınmıştı da, şimdi oraları “yeniden vatan yapmak” için şehitler veriyoruz?

2002’de, 2011’de seçim yaptığımız o güzelim topraklarda beş aydır kan dökülüyor? 2014’de iki seçim yapıldı; ne oldu da, oralarını “yeniden vatan yapmak için” savaşıyoruz? Silah atan da, karşı duran da bu memleketin insanı değil mi? Oraları vatandan koparmak isteyen kimlerdir?

Bu soruların cevabı verilmedi, ama kronolojiye eksiksiz bakanlar soruların cevaplarını biliyorlar!

İnsaf ile düşünelim; bugün bile Sayın Erdoğan’ın istemesinden sadece bir saat sonra, bir tek silahın tetiği çekilir mi?

O halde meselenin özü Sayın Erdoğan’dadır; çözülmüyorsa da, savaşa devam ediliyorsa da anahtar Erdoğan’dır.

4/ “Silahlar gömülüp üstü betonlanıncaya kadar sürecek mücadele” politikasını uygulamak için şehit veriyoruz demeyi tercih ediyor Sayın Erdoğan!

Oysa savaşın, memleketi cehenneme çevirmesinin nedeni “vatanımızı yeninden vatan yapabilmek” değildir. Sayın Erdoğan, bu kıyametin iç politika meselelerinden yaratıldığını hepimizden iyi biliyor, fakat kendisine fotoğraf gönderen kahramanların “vatanımızı yeniden vatan yapabilmek” için şehit olmaya inandıklarını Öğretmen atama töreninde söyleyebiliyor!