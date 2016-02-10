Erdoğan'dan 'Seni seviyoruz uzun adam' diye duvar yazısı yazan özel harekâtçılara: Sonuna kadar yanınızdayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu'da operasyonlar sürerken duvara, "Seni seviyoruz uzun adam" diye yazarak önünde bayrakla poz veren özel harekât polislerine "Sonuna kadar yanınızdayız" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile katıldığı 30 bin öğretmenin atama töreninde ve 20. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmalarda, özel harekât polislerinin Twitter'da paylaştığı fotoğrafların kendisini duygulandırdığını söyledi.

MEB Şura Salonu'nda düzenlenen törende atamalara ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, "Unutmadığımız öğretmenlerimiz kendilerini bize adayan öğretmenlerimizdir" dedi. Erdoğan, "Mesele ben, öğrencilik dönemimde bizi özel sohbetlere götüren öğretmenlerimizi hiç unutmadım" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Son 13 yılda 542 bin 120 yeni öğretmen ataması yapıldı. Yeni atamalarla öğretmen sayısı 923 bine çıkacak. Bugün yapılacak atama KPSS puanına göre gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 90 bin öğretmn ataması daha yapıldığında kadrolarında doluluk ortanı yaklaşık yüzde 100'e çıkacak. 121 bin başvuru içinden 30 bin öğretmenin ataması yapılacak.

Göreve geldiğimizde eğitim, sağlık, adalet ve emniyet alanlarına öncelik vereceğimizi söylemiştik.Önceliklerimizin en başında eğitim geliyor. Yetişmiş insanızın varsa güçlü bir ülkesiniz.

"Öğrencilik dönemimde bizi özel sohbetlere götüren öğretmenlerimizi hiç unutmadım"

Yüksek öğretimde çok önemli hizmetler gerçekleştirdik. Şimdi 193 üniversitemiz var. Üniversitenin olmadığı il yok, bütün illerimizde üniversite var.

Spor salonlarını da projelere koymaya başladık. Bugün kimse ülkemizde eğitim alt yapısıyla ilgili can alıcı noktada eksik bulamaz. Bugünkü atamayla öğretmen eksiğimizi tamamen kaldırma konusunda önemli bir adım attık. Müfredat konusundaki eksikliğimizi gidermemiz lazım. Bundan sonra eğitimin kalitesini yükseltmeye odaklanmak zorundayız altyapıda elde ettiğimiz başarıyı eğitimin içerğini iyileştirerek taçlandırmak zorundayız.

Sizden öğrencilerinize her zaman ailenize sarıldığınız gibi sarılmanızı ve gelecek nesilleri yetiştirmenizi bekliyorum. Yeni Türkiye'nin nitelikli eğitimini sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Öğretmenlik adanmışlık isteyen bir meslektir. İşsiz kaldım ve şimdi işe giriyorum diye düşünmeyin. Unutmadığımız öğretmenlerimiz kendilerini bize adayan öğretmenlerimizdir. Mesele ben, öğrencilik dönemimde bizi özel sohbetlere götüren öğretmenlerimizi hiç unutmadım.

Sizlere de, hayatına yeni başlayan gençler olduğunuz için 3 çocuk vurgusu yapıyorum. Nüfusumuzu genç tutamazsak şu an Batı dünyasının karşılaştığı tehlikeye biz de düçar oluruz. Ekonominin temelini insan teşkil eder. İnsan varsa, emek, sermaye, üretim vardır. İnsan yoksa bunların hiçbiri yoktur. Güçlü aileler olursa güçlü milletleri kurarız. Bizim milli, yerli hassasiyetimiz eğitim konusunda da geçerlidir.

"Özel harekâtçılardan Erdoğan'a:

Yürü uzun adam, arkandayız!"

Kura çektiniz Doğu'ya, Güneydoğu'ya çıktınız. Hemen Batı'ya gelmek için uğraşmayacaksınız. Evet bazı sıkıntılı bölgeler var ama hepsi bizim toprağımız. Bu kadar şehit verdik. Neden? Buraları yeniden yurt yapmak için. Buralara kimse operasyon yapamaz.

Dün bana şöyle bir resimli mesaj geçmişler. İki tane özel harekatçı, "Yürü uzun adam arkadanyız" diye. Çok duygulandım. İkisinin elinde Türk bayrağı ve silahlarıyla arkada duvarda o yazı. Onlar orada şehit olmaya inanmışlar. Bu topraklar, bu millet için. Siz sevgili öğretmenlerimiz de bu topraklarda yavrularımızı alacaksınız adeta nakış işler gibi onların zihin dünyasını işleyeceksiniz. Yarınların ihyasını sizler sağlayacaksınız